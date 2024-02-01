بشرى شعبان

أطلقت الهيئة العامة للقوى العاملة، خدمة إذن العمل المؤقت عبر منصّة "أسهل" عملاً في تطوير سوق العمل وتلبية لاحتياجاته، وتسهيلاً على أصحاب الأعمال، واستثمارًا للأيدي العاملة المتواجدة في البلاد بما يساهم في معالجة اختلالات التركيبة السكانية. ويستثنى من شروط إذن العمل المواطن العامل بالقطاع الخاص والحكومي.

وشروط الحصول عليه:

١- موافقة صاحب العمل

٢- أن لا تتعدى ساعات العمل 4 ساعات، (باستثناء قطاع المقاولات)

٣- دفع رسوم إذن العمل بعض الوقت:

شهر - 5 دنانير

3 اشهر - 10 دنانير

6 اشهر - 20 دينار

سنة - 30 دينار

ودعمًا للعمالة الوطنية تتاح خدمة إذن العمل المؤقت بدون شروط، ويتم التسجيل بموافقة صاحب العمل الأصلي مراعاة لأحكام القانون في شأن الحماية من الممارسات التي تضر بالمنافسة.