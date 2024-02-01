أكد وزير الصحة د.أحمد العوضي اليوم الخميس، ارتفاع نسبة الدم من حملات التبرع في الكويت من 15 في المئة إلى 24 في المئة مقارنة بالسنوات السابقة فيما وصل عدد أكياس الدم المجمعة في العام 2023 إلى 93 ألف وحدة دموية بزيادة 5 في المئة عن العام 2022.

وثمن الوزير العوضي في تصريح صحافي، عقب إطلاق حملة التبرع بالدم التي تقيمها إدارة خدمات نقل الدم في وزارة الصحة - بالتعاون مع منتدى الأطباء الهنود في الكويت وحضور السفير الهندي الدكتور آدرش سويكا - الدور الإنساني والمجتمعي المهم الذي تؤديه إدارة خدمات نقل الدم مقدما الشكر والتقدير لسائر المتبرعين والقائمين على حملات التبرع بالدم.

وأوضح أنها الحملة الثانية لمنتدى الأطباء الهنود في الكويت وتأتي ضمن التعاون المشترك بين إدارة خدمات نقل الدم من جهة وبين وزارات الدولة والمؤسسات الرسمية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني من أخرى بما يجسد روح المسؤولية المجتمعية المشتركة.

من جانبها أعربت مديرة إدارة خدمات نقل الدم الدكتورة ريم الرضوان عن الشكر والتقدير والامتنان إلى المواطنين وجميع الجاليات على جهودهم المبذولة والواضحة في سبيل إنجاح تلك الحملات مما كان له الأثر البالغ في تعزيز المخزون الاستراتيجي للدم في البلاد.

وأشارت إلى أن الزيادة في نسبة أكياس الدم المجمعة في العام 2023 مقارنة مع العام 2022 كانت على مستوى جميع مراكز التبرع بالدم ويأتي ذلك ضمن خطة الإدارة في التوسع بالخدمات الصحية وافتتاح فروع جديدة خارج مدينة الكويت بهدف سهولة وصول المتبرعين إليها.