حددت مؤسسة «بينالي الدرعية» شهر يناير من العام 2025 موعدا لإقامة الدورة الثانية من «بينالي الفنون الإسلامية»، والتي ستشهد للمرة الأولى إطلاق «جائزة المصلى» الدولية، وذلك في صالة الحجاج الغربية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة.

ويشرف على «البينالي» نخبة من القيمين الفنيين العالميين، تضم كلا من المدير الفني د.أمين جعفر، مدير «مجموعة آل ثاني»، الذي تتناول أعماله الأكاديمية والفنية محطات التقاء الثقافات الأوروبية والآسيوية، والمدير الفني د.جوليان رابي، المحاضر السابق في الفنون والعمارة الإسلامية بجامعة أكسفورد والمدير السابق للمتحف الوطني للفن الآسيوي التابع لمؤسسة «سميثسونيان» وعضو فريق القيمين الفنيين للدورة الأولى لبينالي الفنون الإسلامية، والكاتب والمؤرخ د.عبدالرحمن عزام، مستشار معرض ومنتدى (المدار) ضمن الدورة الأولى من «بينالي الفنون الإسلامية» عام 2023، بالإضافة إلى القيم الفني لأعمال الفن المعاصر الفنان السعودي مهند شونو، والذي شارك بعمل كتكليف جديد في الدورة الأولى ومثل المملكة العربية السعودية بالمعرض الدولي الفني الـ 59 ضمن «بينالي البندقية 2022».



وبهذه المناسبة، أكد نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة «بينالي الدرعية» راكان الطوق أن عودة «بينالي الفنون الإسلامية» بدورته الثانية جاء بعد نجاح استثنائي حققته الدورة الأولى، ليستكمل مهمته بتسليط الضوء على كنوز الحضارة الإسلامية وتاريخها، والاحتفاء بالمؤسسات المكرسة لها، تثمينا لدورها في الحفاظ على التراث الإسلامي العريق.



وأضاف أن الدورة الثانية ستشهد عودة معرض ومنتدى (المدار) بصورة موسعة، الذي يجمع تحت مظلته كبرى مؤسسات الفنون الإسلامية المحلية والدولية، عارضا مقتنياتها الثمينة، كما سيتضمن جناحين منفصلين لمكة المكرمة والمدينة المنورة يستعرضان التاريخ العريق لهذين الموقعين المقدسين، ليستمر «البينالي» على عهده بإثراء الحوار ومد جسور التواصل بين الماضي والحاضر، بإشراف نخبة من الخبراء المحليين والعالميين، الذين سيمنحون زوار البينالي من داخل المملكة وخارجها معرضا مؤثرا وجميلا نفخر به.



من جهتها، أشارت الرئيس التنفيذي لمؤسسة «بينالي الدرعية» آية البكري إلى أن المؤسسة حرصت على اختيار فريق من القيمين الفنيين المبدعين، انطلاقا من التزامها بتنظيم وإدارة معارض فنية وثقافية عالمية، واستكمالا لمسيرة النجاح التي حققتها في الدورة الأولى، مشيرة إلى أن الخبرات المتنوعة التي يتمتع بها هذا الفريق الفني ستسهم في طرح رؤية فنية متجددة، إلى جانب تشجيع الحوار البناء في مجالات الفنون الإسلامية بين مختلف الجهات والزوار على الصعيدين المحلي والعالمي.



ويكتسب «بينالي الفنون الإسلامية» أهمية كبرى لكونه الأول من نوعه المكرس لفنون الحضارة الإسلامية، حيث ينفرد بتسليط الضوء على الإرث الغني لهذه الحضارة من خلال عرض خلاق يجمع الأعمال التاريخية والمعاصرة في موقع وسرد واحد، ويقام في صالة الحجاج الغربية بجدة، التي تتمتع بمكانة خاصة لدى كل الحجاج والمعتمرين على اختلاف ثقافاتهم، إذ تمثل بوابة الاستقبال والعبور للملايين من ضيوف الرحمن.