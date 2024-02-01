جمال الكاظمي: البنك حافظ على الربحية والمؤشرات المالية تظهر متانة مركزه المالي واحتفاظه بقدرته على النمو

جهاد الحميضي: «الأهلي المتحد» أصبح نموذجاً للعمل المصرفي المتميز.. وأثبت قدرته على تحمل الصدمات



أعلن البنك الأهلي المتحد عن نتائجه المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث سجل البنك أرباحا صافية بلغت 42.5 مليون دينار، مقابل 36.4 مليون دينار عن العام 2220، محققا بذلك ارتفاعا بنسبة 16.8%.



وبلغ رصيد إجمالي الموجودات مبلغا وقدره 4.50 مليارات دينار، كما في نهاية ديسمبر من العام 2023، كما بلغت محفظة التمويل 3.19 مليارات دينار، كما في نهاية ديسمبر من العام 2023، وكذلك بلغت ودائع العملاء 3.16 مليارات دينار، كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 0.50 مليار دينار، كما في نهاية ديسمبر 2023 بمعدل نمو 2.0% عن عام 2022، في حين بلغت ربحية السهم 15.7 فلسا للعام 2023.



وفي تعليقه على النتائج المالية، قال نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد جمال الكاظمي: «استمر البنك في الحفاظ على الربحية في العام 2023، ومن منطلق المؤشرات المالية التي حققها البنك أكدنا قدرته على متانة مركزه المالي والحفاظ على مستوى ربحية جيد، معتمدا على استراتيجية متحفظة ونزعة متدنية للمخاطر. هذا بالإضافة إلى أداء البنك المتوازن واحتفاظه بقدرته على النمو».



وأضاف الكاظمي: يمر البنك الأهلي المتحد بمرحلة استثنائية في رحلة تطوره وعبوره لمرحلة رئيسية جديدة في رحلة نجاحه، وهو على أعتاب استكمال إجراءات الاندماج عن طريق الضم مع بيت التمويل الكويتي «بيتك»، وأكد الكاظمي أن البنك الأهلي المتحد نجح خلال مسيرته الطويلة منذ تأسيسه عام 1941 كأول بنك عمل في الكويت واللبنة الأولى في صرح العمل المصرفي الكويتي، في تبوأ مكانة مرموقة في القطاع المصرفي الكويتي وقد حرص خلال هذه المسيرة على مشاركة فاعلة وإيجابية ضمن الاقتصاد الوطني ودعم أهداف تنميته.



وأعرب الكاظمي عن خالص الشكر والتقدير لأعضاء مجلس إدارة البنك، والإدارة التنفيذية وجميع منتسبي البنك الأهلي المتحد على تفانيهم وجهودهم المخلصة التي صنعت النجاح والتميز لهذا البنك وحافظت على استمراريته.



كما أعرب عن جزيل الشكر لمساهمي البنك على ما قدموه من دعم ومساندة للبنك، والشكر موصول للسادة عملاء البنك الكرام لولائهم الدائم وثقتهم وتفاعلهم مع ما يقدمه لهم البنك من خدمات ومنتجات أكثر ملاءمة لمتغيرات الحياة.



واختتم الكاظمي حديثه قائلا: «لا يسعني إلا أن أعرب عن خالص الشكر والتقدير من السادة أصحاب الفضيلة هيئة الرقابة الشرعية بالبنك على جهودهم الكبيرة في دعم تقديم خدمات ومنتجات مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية، كما أتقدم بخالص الشكر والعرفان لمختلف الجهات التنظيمية الرقابية في الكويت لدورها في دعم العمل المصرفي، وأخص بالشكر جميع المسؤولين في بنك الكويت المركزي وعلى رأسهم محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون».



وختاما، أدعو الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يحفظ بلادنا تحت رعاية صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله.

مكانة فريدة



من جانبها، أعربت الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة للبنك الأهلي المتحد جهاد سعود الحميضي عن فخرها واعتزازها برحلة البنك الأهلي المتحد الممتدة منذ تأسيسه عام 1941 كأول بنك عمل في الكويت، حتى أصبح نموذجا للعمل المصرفي المتميز، وأشادت بالمكانة الفريدة التي حظي بها البنك الأهلي المتحد والذي استطاع أن يحافظ على أدائه المميز، وأن يثبت قدرته على تحمل الصدمات والتكيف مع مختلف الظروف، وأن يقوم بدوره في خدمة عملائه، والحفاظ على مكانته الريادية وأن يطور خدماته ومنتجاته لتتواكب مع أحدث مستجدات السوق المصرفية.



وأضافت الحميضي: نتطلع لمواصلة نجاح البنك في ظل اندماجه عن طريق الضم مع بيت التمويل الكويتي أحد أكبر وأفضل الصروح المالية الإسلامية على مستوى العالم.



وتابعت: استمر البنك في الحفاظ على تحقيق معدلات ربحية جيدة، واستطاع تحقيق هذا التوازن بين الإدارة المالية والإدارة الحكيمة للمخاطر وهو ما عزز من ثقتنا في نموذج أعمالنا وقدرتنا على تحقيق الأهداف الإستراتيجية للبنك.



وأكدت الحميضي أن البنك الأهلي المتحد قد أطلق العديد من مبادرات التحول الرقمي في إطار رؤية استراتيجية لإثراء التجربة الرقمية لعملاء البنك وتلبية كافة احتياجاتهم وتحقيق ما هو أكثر من تطلعاتهم، ومدهم بالحلول والخدمات المصرفية المبتكرة.



وأشارت الى أن البنك الأهلي المتحد يفخر بما قدمه من دعم لموارده البشرية من خلال بيئة عمل جاذبة وقادرة على تطوير الأعمال، مؤكدة أن البنك مضي بخطى متسارعة نحو تحقيق الاستدامة الشاملة.



وأضافت الحميضي: إن البنك الأهلي المتحد باعتباره أول بنك قام بإطلاق عملياته في الكويت منذ أكثر من 80 عاما، استطاع أن يقوم بدور بارز في العمل المجتمعي، وأثبت على مدار هذه السنوات قدرته على تقديم نموذج يحتذى به في مجال المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة، ليقدم تجربة رائدة ومتميزة في هذا المجال كما هي إنجازاته الدائمة على مختلف الأصعدة.



وأكدت أن البنك الأهلي المتحد حرص طوال سنوات عمله على تحسين تجربة العملاء، ومواكبة تطلعاتهم.



وفي هذا الإطار، أطلق البنك الأهلي المتحد مؤخرا العديد من الخدمات المبتكرة ومنها إطلاق المزيد من الخدمات المصرفية عبر تطبيق البنك الأهلي المتحد للهواتف الذكية.



وفي ختام تعليقها تقدمت الحميضي بخالص الشكر إلى أعضاء مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد، كما تقدمت بخالص الشكر والتقدير إلى مساهمي البنك وعملائه الكرام، وأعربت عن جزيل الشكر للإدارة التنفيذية بالبنك، وجميع موظفيه على جهودهم المتميزة وتفانيهم في عملهم. كما تقدمت بخالص الشكر إلى بنك الكويت المركزي وجميع الجهات التنظيمية والرقابية لدورها في دعم البنك الأهلي المتحد طوال سنوات عمله.