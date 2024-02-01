أعلن مؤتمر مبادرة القدرات البشرية، الذي ينطلق تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية، يومي 28 و29 الجاري في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة السعودية الرياض، عن أبرز المتحدثين المحليين والدوليين من الوزراء ورؤساء الشركات والأكاديميين وقادة الفكر والخبراء من مختلف القطاعات، لمناقشة أوجه التعاون في تنمية القدرات البشرية والاستعداد لمواجهة تحديات المستقبل والاستفادة من الفرص.



ويناقش المؤتمر، تحت شعار «الاستعداد للمستقبل»، أبرز التحديات التي تواجه القدرات البشرية في ظل المتغيرات العالمية، والمهارات التي يتطلبها مستقبل سوق العمل العالمي، كما يهدف إلى تحفيز النقاش حول الحلول المبتكرة لمواجهة هذه التحديات بشكل استباقي، وتزويد الأفراد بالمهارات الأساسية للنجاح، وتنمية المرونة والقدرة على التكيف لدى القدرات البشرية، التي تواجه بيئة مهنية متغيرة باستمرار.



من ناحيته، قال م.أنس المديفر، الرئيس التنفيذي لبرنامج تنمية القدرات البشرية: حضور المتحدثين المتنوع من قطاعات ودول مختلفة حول العالم، من كبار المسؤولين الحكوميين والمنظمات الدولية وقادة الفكر وصناع السياسات والخبراء، في مؤتمر مبادرة القدرات البشرية، يعكس دور المملكة العربية السعودية القيادي في تنظيم مثل هذه المؤتمرات العالمية الكبرى.



وأضاف: يشارك في هذه النسخة أكثر من 150 متحدثا، يناقشون أبرز الأفكار والجهود التعاونية للمساهمة في وضع أجندة عالمية مستدامة رائدة تساهم في إيجاد حلول لتنمية القدرات البشرية في مختلف دول العالم، مما يترك أثرا دائما ويساعد في بناء غد أفضل للجميع.



ويشارك في المؤتمر كبار المسؤولين الحكوميين في المملكة وكذلك ممثلو المنظمات الدولية، أبرزهم: وزير الاستثمار م.خالد الفالح، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية م.أحمد الراجحي، وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، وزير التعليم يوسف البنيان، المديرة الإقليمية للتنمية البشرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي د.فادية سعادة، مدير عام التعليم والمهارات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أندرياس شلايشر، مدير مبادرة مستقبل التربية والتعليم في اليونسكو د.صبحي طويل، الرئيس التنفيذي لمؤسسة منظمة الصحة العالمية د.أنيل سوني.



ويأتي ضمن أبرز المتحدثين من القطاع الخاص وقادة الأعمال، الرئيس التنفيذي لشركة AON غريغوري كيس، ورئيس مجلس إدارة «ريو تينتو وليب فروغ للاستثمارات» دومينيك بارتون، والرئيس التنفيذي للتأثير في IBM جوستينا نيكسون-سينتيل، والرئيس والمدير التنفيذي لشركة «كورسيرا» جيف ماجيونكالدا، والرئيس التنفيذي لشؤون الأفراد في «ماستركارد» د.مايكل فراكارو، والرئيس التنفيذي للموارد البشرية لمجموعة HSBC إيلين أردن، وكبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي في «غوغل» لورانس موروني.



كما يشارك في جلسات المؤتمر عدد من أبرز الجامعات العالمية، منهم: رئيس جامعة IE الإسبانية د.سانتياغو إينيغيز، وعميد كلية سعيد لإدارة الأعمال في «جامعة أكسفورد» البريطانية البروفيسور سوميترا دوتا، ورئيس جامعة نيوم البروفيسور أندرياس كانجيلاريس، ونائب الرئيس التنفيذي ومدير مركز الموارد العالمية المشتركة، جامعة طوكيو، البروفيسور ناوكو إيشي، إضافة إلى مشاركة مجموعة من كبار خبراء التعليم والتدريب وريادة الأعمال، من بينهم الرئيس التنفيذي لشركة Duke CE شارملا شيتي، والرئيس، والرئيس التنفيذي لشركة يوداسيتي د.كاي روميلت، والرئيس التنفيذي لمعهد التعليم الدولي د.ألان إي جودمان، ورئيس الشبكة العالمية لريادة الأعمال جوناثان أورتمانز.



يشار إلى أن المؤتمر يحضره أكثر من 6 آلاف من كبار المسؤولين ورجال الأعمال وأصحاب القرار والأكاديميين والخبراء والمهتمين من المملكة ومختلف دول العالم، وسيشكل المؤتمر- الذي يعد الأول من نوعه منصة عالمية تعاونية تهدف إلى توحيد الجهود الدولية - ملتقى لإثراء الحوار العالمي بما يسهم في رسم مستقبل القدرات البشرية، وبناء اقتصاد عالمي مزدهر، وذلك من خلال برنامج متنوع ومحفز يتضمن كلمات رئيسية، جلسات حوار، حلقات نقاش وورش عمل.