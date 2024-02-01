وجه النائب د.محمد المهان 3 أسئلة، سؤالان منها إلى وزير الصحة د.أحمد العوضي وسؤال إلى وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د.نورة المشعان، ونصت الأسئلة على ما يلي:

السؤال الأول لوزير الصحة، يعاني أهالي المناطق الجنوبية من مرضى غسيل الكلى من مشاق التنقل بين يوم وآخر إلى مركز غسيل الكلى في مستشفى العدان، حيث إن أغلبهم من كبار السن ويمثل بُعد المسافة وطول الطريق عبئا عليهم إضافة إلى مرضهم.

وطالب تزويده وإفادته بالآتي:



(1) هل توجد خطة لدى وزارة الصحة لفتح مراكز لغسيل الكلى في المناطق الجنوبية؟ في حالة الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بالخطة مبين فيها عدد المراكز والمناطق.



(2) كم عدد مرضى غسيل الكلى القاطنين في المناطق الجنوبية؟ يرجى تزويدي بكشف مفصل بالمرضى ومناطقهم.



(3) هل يوجد لدى وزارة الصحة وفرة من الكوادر الطبية لمرضى غسيل الكلى تمهيدا لافتتاح مراكز في المناطق الجنوبية؟



(4) هل توجد لدى وزارة الصحة وفرة من المعدات والأجهزة لمرضى غسيل الكلى تمهيدا لافتتاح مراكز في المناطق الجنوبية؟



(5) ما مدى صحة تقدم جمعية صباح الأحمد بتبرع لوزارة الصحة لتجهيز مركز غسيل الكلى في مدينة صباح الأحمد؟



وقال في مقدمة السؤال الثاني للوزير العوضي: نصت المادة (11) من الدستور «أن الدولة تكفل المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل. كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية»، وتعتبر المراكز الصحية هي خط الدفاع الأول في المجتمع إلا أن أهالي المناطق الجنوبية يعانون من نقص بعض العيادات التخصصية في المراكز الصحية.



وطالب تزويده وإفادته بالآتي:



(1) هل توجد خطة لوزارة الصحة لفتح كافة العيادات التخصصية في المراكز الصحية

(صباح الأحمد - الوفرة السكنية - الخيران السكنية - علي صباح السالم)؟ اذا كانت الاجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية من الخطة.



(2) ما العيادات التخصصية غير المفعلة في المراكز الصحية (صباح الأحمد - الوفرة السكنية - الخيران السكنية - علي صباح السالم)؟



(3) ما أسباب عدم تشغيل عيادة اشعة الاسنان في مستوصف الخيران والوفرة السكني؟



(4) هل يوجد نقص في الكوادر الطبية في المراكز الصحية بالمناطق الجنوبية؟ اذا كانت الإجابة بالإيجاب ما خطة الوزارة لحل هذا النقص؟



(5) ما أسباب عدم الاستعانة بالكوادر الطبية الوطنية في وزارة الصحة رغم حصولهم على شهادات جامعية من جامعات معتمدة؟



وقال في مقدمة السؤال الموجه إلى وزيرة الأشغال العامة، نما إلى علمي إلى وجود تأخير من الشركة المنفذة لمشروع البلاط للطرق الداخلية في منطقة الوفرة السكنية، بالإضافة إلى قلة عدد الموظفين والمعدات ما تسبب في استياء أهالي المنطقة.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



(1) ما الشركة المنفذة لمشروع البلاط للطرق الداخلية في منطقة الوفرة السكنية؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية بالعقد المبرم بين الوزارة والشركة المنفذة للمشروع.



(2) هل توجد أي أوامر تغيرية طرأت على العقد بين الوزارة والشركة المنفذة للمشروع؟



(3) هل التزمت الشركة المنفذة للمشروع ببنود العقد والتواريخ المحددة لها؟ في حالة الإجابة بالنفي، هل فرضت الوزارة شروطا جزائية على الشركة؟



(4) كم نسبة إنجاز الشركة المنفذة للمشروع حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟



(5) هل رصدت اللجان الإشرافية على المشروع مخالفات من الشركة المنفذة للمشروع؟ في حالة الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بكشف مفصل بالمخالفات.