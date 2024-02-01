أسفرت الحملات التفتيشية الصباحية والمسائية المستمرة للإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، ممثلة في ادارة الرقابة والتنسيق وادارة متابعة المخالفين واللجنة الثلاثية المشتركة وادارة البحث والتحري في مناطق: الفروانية - الفحيحيل - المهبولة - المنقف - جواخير كبد - السالمية حولي - جليب الشيوخ - الجابرية، عن ضبط (559) شخصاً مخالفاً لقانون الاقامة والعمل من مختلف الجنسيات، منهم (3) مخالفين يعملون في مكتب خدم وهمي و(6) يديرون مخزنين غير مرخصين، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.