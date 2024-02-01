أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن ان الرئيس جو بايدن لن يتسامح مع قتل جنود الولايات المتحدة في الأردن مؤخرا «على يد وكلاء إيران»، لكنه شدد على أن واشنطن ليست في حالة حرب مع طهران.

وقال أوستن، في تصريحات صحافية، إن الرئيس «بايدن وافق على خطط بشأن توجيه ضربات ضد وكلاء إيران»، مضيفا «سيكون لنا رد متعدد المستويات على الهجمات ضد جنودنا في الأردن».

واستطرد بالقول «سنواصل تفادي اتساع نطاق الصراع لكننا سنتخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أنفسنا»، معتبرا ان «هذه لحظة خطيرة في الشرق الأوسط».

وقال أوستن: نطالب إيران بوقف تزويد الحوثيين بالأسلحة التي تستخدمها في هجمات البحر الأحمر، مشددا على جدية واشنطن في حماية حرية الملاحة العالمية وتقويض قدرات الحوثيين الهجومية.

وأوضح أن «وكلاء إيران يهاجمون جنودنا حتى قبل هجوم 7 أكتوبر 2023 الذي شنته حركة حماس على إسرائيل».

ولفت إلى أن الولايات المتحدة لا ترى نزاعا شاملا بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.

من جهة اخرى، أبدى وزير الدفاع الأميركي اعتذاره عن عدم إخبار الرئيس بايدن بشأن مرضه الأخير الذي اضطره إلى دخول المستشفى سرا لتلقي العلاج لعدة أيام.