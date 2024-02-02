من النتائج الصادمة التي فاقت التوقعات والتي لم تتوقف عند حد معين، إلى وفرة الأهداف والجماهير النابضة بالحياة، كانت كأس أمم أفريقيا مليئة بالإثارة وتعد بالمزيد في المباريات الـ 8 المتبقية في كوت ديفوار المضيفة، وهنا تقرير يسلط الضوء على بعض الأحداث بدءا من رئيس الاتحاد الأفريقي للعبة الذي لا يفوت أي مباراة، مرورا بالنجوم الذين يفتخرون بأنهم يرسمون السعادة على وجوه وفي قلوب مواطنيهم الرازحين تحت الأعباء المالية:



مهرجان أهداف



الرقم القياسي للأهداف المسجلة في نهائيات من 24 منتخبا هو 102 هدف عام 2019 في مصر، حيث احتل النيجيري أوديون إيغالو صدارة الهدافين بـ 5 أهداف.



وقد تم تجاوز هذا الرقم في كوت ديفوار، حيث وصل عدد الأهداف إلى 105 في 44 مباراة، وذلك مع بقاء 8 مباريات في الأدوار الإقصائية قبل إسدال الستار على البطولة القارية. ويتصدر إميليو نسوي (34 عاما) الذي يلعب في الدرجة الثالثة الإسبانية، ترتيب الهدافين مع 5 أهداف، إلا انه لن يتمكن من زيادة غلته بسبب خروج بلاده غينيا الاستوائية أمام غينيا من ثمن النهائي (0-1).



حركة لا تتوقف من الرئيس



بينما كانت الكاميرات تنقل صور الجماهير في مباريات ثمن النهائي في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، لفت شخص واحد الأنظار بتواجده الدائم في كل مباراة، وهو رئيس الاتحاد القاري للعبة الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي. وتقليديا، قضت العادة أن يتابع كبير مسؤولي كرة القدم في القارة السمراء مباراة واحدة كل يوم، إلا أن رجل الأعمال الملياردير موتسيبي رفع حضور المباريات إلى مستوى جديد.



وفي شرحه كيف يمكن لموتسيبي مشاهدة المباريات في مدينة كورهوجو الشمالية ومدينة سان بيدرو الجنوبية الغربية في المساء نفسه، قال مسؤول بالاتحاد الإفريقي إن رئيس «كاف» يستخدم طائرة خاصة.



بروس للقب ثان



الفرنسي هيرفيه رونار هو المدرب الوحيد الذي فاز بكأس أمم أفريقيا مع منتخبين مختلفين، حيث قاد زامبيا إلى المجد في عام 2012 وكرر هذا الإنجاز مع كوت ديفوار بعد 3 سنوات. وحاليا، يملك البلجيكي المخضرم هوغو بروس فرصة لمعادلة «الثعلب» مع جنوب أفريقيا بعد أن توج مع الكاميرون باللقب في 2017.



ويحمل المدربان الغاني شارل غيامفي والمصري حسن شحاتة الرقم القياسي لأكثر الفائزين مع 3 ألقاب لكل منهما.



من المشقة إلى السعادة



كان القاسم المشترك بين العديد من «قتلة» الكبار في كوت ديفوار هو الفرح الذي شعر به اللاعبون عند جلب بعض السعادة إلى مواطنيهم الذين يرزحون تحت عبء الصعوبات المالية اليومية. ويعاني العديد من الأفارقة من ارتفاع تكاليف المعيشة، لذا فإن الانتصارات في أمم أفريقيا في قارة، حيث كرة القدم هي الرياضة المهيمنة، تجلب الفرح وفور فوز المنتخب الوطني تنزل الناس إلى الشوارع للاحتفال. ويقول قائد أنغولا فريدي (33 عاما) قبل مواجهة نيجيريا في ربع النهائي: «من الناحية الاقتصادية، الأوقات صعبة بالنسبة للعديد من الأنغوليين، لذا من الرائع سماع أن نجاحاتنا رفعت الروح المعنوية في وطننا».



يايا يدعم بافانا



أن تفوز جنوب أفريقيا على المغرب، رابع مونديال 2022، في ثمن النهائي 2-0، فهذه نتيجة مفاجئة جدا بالنسبة لكثر من عشاق الكرة المستديرة، إلا أن هذا الإنجاز لم يدهش أسطورة كوت ديفوار يايا توريه. وفي حديثه قبل انطلاق البطولة، أدرج نجم خط وسط مانشستر سيتي السابق «بافانا بافانا» ضمن المنتخبات التي يعتقد أنها يمكن أن تذهب بعيدا في المنافسة. كما دعم المدرب الفرنسي كلود لوروا الذي شارك في 9 نسخ سابقة من البطولة القارية مع 6 منتخبات مختلفة، جنوب أفريقيا المتوجة عام 1996 لتكون منافسا جديا على اللقب.