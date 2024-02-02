القاهرة - محمد سامي



قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري مد فترة القيد الشتوي لأندية الدوري الممتاز حتى الثلاثاء المقبل الموافق 6 فبراير.



وأبرم الزمالك العديد من الصفقات المهمة باستقدام عبدالله السعيد من بيراميدز، محمد شحاتة (طلائع الجيش)، مهاب ياسر(الداخلية)، زياد كمال (إنبي)، محمد عاطف (طنطا)، أحمد حمدي (مونتريال الكندى)، الجناح الأوغندي ترافيس موتيابا والفلسطيني ياسر حمد.



وكانت إدارة مودرن فيوتشر قد كشفت عن تخلي الزمالك عن 3 لاعبين له مقابل الاستغناء عن ناصر منسي لـ «الأبيض» وهم: لاعب الوسط عمرو السيسي (بيع نهائي)، وثنائي فريق الشباب عبدالله محمد وعلي ياسر على سبيل الإعارة لمدة موسمين ونصف الموسم.



كما نجحت إدارة نادى الإسماعيلي في رفع عقوبة إيقاف القيد بعد نجاحها في تسوية كل المنازعات وسداد جميع الغرامات المطلوبة لصالح كل من المدافع التونسي نور الزمان الزموري والناميبي بينسون شيلونغو والمدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو، ومستحقات نادي كورهوجو الإيفواري الخاصة باللاعب عبد القادر كوليبالي.



وتسعى إدارة الدراويش لإنهاء الصفقات الجديدة التي صدقت عليها لجنة الكرة برئاسة علي أبو جريشة، وكانت خزائن الإسماعيلي قد انتعشت بعد بيع المهاجم الغاني يا أنور لفريق البنك الأهلي، والمدافع إياد العسقلاني لفريق روستوف الروسي.



فيما شهدت قائمة الأهلي الأفريقية قيد الوافد الجديد الفلسطيني وسام أبو علي إلى جانب 6 من لاعبي فريق الشباب في مقدمتهم الحارس حازم جمال وإسلام عبدالله، إبراهيم عبدالحكيم، يوسف عبد الحفيظ، مصطفى أبوالخير ومحمد عبدالله.



وفي إطار آخر، كشف وكيل مدافع النادي الأهلي محمد عبد المنعم (24 عاما) الذي يمتد تعاقده مع الأهلي حتى يونيو 2025 عن وصول عرض قطري لضم المدافع الدولي في سوق الانتقالات الشتوية مقابل 2.5 مليون دولار، ولكنه لم يكشف عن اسم النادي أو موقف إدارة الأحمر من احتراف اللاعب الذي يعد أحد الأعمدة الرئيسية التي يعتمد عليها السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للفريق.



إلى ذلك، تأهل الاتحاد السكندري إلى نصف نهائي كأس رابطة الأندية المصرية، بعد الفوز على إنبي بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب ستاد الإسكندرية ضمن دور ربع النهائي ليضرب موعدا مع طلائع الجيش الذي تخطى الجونة بنتيجة 6-5 بركلات الترجيح في ذات الدور بعد انتهاء المباراة بالتعادل 1-1.