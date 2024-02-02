بيروت ـ خلدون قواص



أكد مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان، أن محاربة الأفكار الشاذة والغريبة عن المجتمع الإسلامي والعربي ومواجهتها لا تكون إلا بالعلم الصحيح المبني على مبادئ ومفاهيم لا يختلف عليها كل ذي فطرة سليمة وهذا ما تؤكده كل الشرائع التي أنزلها الله على عباده.



وقال خلال استقباله مجلس عمدة إذاعة القرآن الكريم في لبنان: دار الفتوى حريصة على أن يصل إلى مستمعي إذاعة القرآن الكريم ثقافة الاعتدال والوسطية والانفتاح على الآخر، بعيدا عن التشدد والغلو، وتعزيز أواصر المحبة والتراحم بين الأسر ليكون المجتمع سليما ومنتجا كي يعم الخير على الجميع.



وأضاف: ان صوت إذاعة القرآن الكريم سيصدح ليس في لبنان فحسب بل في كل أنحاء الدول العربية والغربية بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وبالكلمة الطيبة التي توحد ولا تفرق وتصلح ولا تفسد.



وشكر رئيس مجلس عمدة إذاعة القرآن الكريم في لبنان م.ماهر صقال سماحته على تجديد الثقة التي أولاه إياها لحمل الأمانة، مؤكدا المضي في إنتاج البرامج الدينية القيمة والهادفة في نشر الثقافة الدينية والإسلامية وتوجيه الأسري والمجتمعي انطلاقا من شهر رمضان المبارك.