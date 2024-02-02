استقبل نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الكويت هانس كريستيان فرايهير فون رايبنتس.



وتم خلال اللقاء بحث سبل توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين بالإضافة إلى القضايا محل الاهتمام المشترك.



كما استقبل نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد سفير الجمهورية اليمنية الشقيقة لدى الكويت علي منصور بن سفاع.



هذا، وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل توطيدها في المجالات كافة إضافة إلى آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.