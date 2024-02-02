عبدالكريم العبدالله



شدد وزير الصحة د.أحمد العوضي على سعي الكويت وحرصها على الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية وعقد المؤتمرات الطبية المتخصصة في مختلف المجالات للارتقاء بالأداء الطبي بما في ذلك صحة العمود الفقري.



وقال العوضي في افتتاح المؤتمر العالمي لجراحة العمود الفقري في دورته الـ 13 أمس الخميس الذي تنظمه الرابطة العربية للعمود الفقري إن هذه المؤتمرات من شأنها المساهمة في تحسين مهارات الأطباء وتعزيز التواصل بينهم عبر تقديم الأبحاث الطبية الجديدة والابتكارات بما يسهم بالتالي في تحسين جودة الرعاية الصحية.



وأضاف ان المؤتمر يتضمن 80 محاضرة و3 ورش عمل يحاضر فيها نخبة من أطباء متخصصين حول العالم لتبادل الخبرات والدراسات والبحوث في هذا المجال للارتقاء بالأداء الطبي والرعاية الصحية.



وأوضح أن المؤتمر يشكل فرصة للتعرف على آخر ما توصلت إليه التجارب في مجال صحة العمود الفقري ومناقشة التحديات التي تواجه هذا القطاع والمساهمة في اقتراح أنسب الحلول لخلق بيئة متطورة للرعاية الصحية.



من جانبه، قال رئيس رابطة جراحة العمود الفقري الكويتية رئيس المؤتمر د.عبدالرزاق العبيد إن المؤتمر يهدف إلى خلق بيئة علمية لتبادل الخبرات والمعرفة والاستفادة منها عربيا ودوليا ما يسهم في تعزيز التعاون بين العاملين في هذا المجال.



وأوضح العبيد أن المؤتمر الذي يستمر 3 أيام يشمل استعراضا لأحدث التطورات الطبية من علاجات وتقنيات ومعدات، كما يتضمن ورش عمل تدريبية لجراحة العمود الفقري مثل تقنيات التدخل الجراحي المحدود وعمليات الروبوت.



وذكر أن المؤتمر يتضمن كذلك مناقشة أوراق عمل ودراسات علمية تتناول شتى أمراض وحالات العمود الفقري وآلية التعامل معها بهدف تقديم أنسب الحلول لخلق بيئة متطورة للرعاية الصحية.



وأكد أهمية انعقاد المؤتمر في الكويت بما يتناسب مع تطلعاتها لتطوير المجال الطبي وترسيخ دورها لتكون قاعدة لاستضافة العديد من المؤتمرات العربية والعالمية.