قال رئيس الرابطة العربية للعمود الفقري د.يسري الهواري إن الكويت تشهد تطورات مشهودة في مجال جراحات العمود الفقري ويؤكد ذلك انخفاض نسب العلاج في الخارج نتيجة توافر الخبرات والمهارات المحلية.



وأضاف الهواري ان جراحات العمود الفقري في العالم العربي تشهد نقلة نوعية وطفرة في علاج تشوهات العمود الفقري وأصبحت عمليات إصلاح الاعوجاج والكسور وغيرها من الجراحات الآمنة في السنوات الـ 10 الأخيرة، لافتا إلى أن ذلك جاء نتيجة الدراسات والخبرات والاطلاع على أحدث الأبحاث العلمية وتطور الأجهزة الطبية.



ولفت إلى أن تزايد إصابات الرقبة والعمود الفقري في العالم العربي قياسا بالمعدلات العالمية عائد إلى عدة أسباب، منها عدم التقيد بوضع حزام الأمان أثناء قيادة السيارة وعدم الالتزام بالسرعة المسموح بها.