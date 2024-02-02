

حسن العاقبةيبشر الله عز وجل أهل الإيمان فيقول: (إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون) هم أهل الإيمان وأهل التوحيد، وعد لهم يملأ قلوبهم الطمأنينة والسكينة، وعد عظيم من الله عز وجل ففي مقابلة الظلم الإحسان وهذا دليل على أن أعظم الاحسان اتباع الرسالة، أولئك أهل الجنة ماكثين فيها أبدا برحمة الله تعالى لهم، وبما قدموا من عمل صالح في دنياهم.



التوبة والدعاء



(ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا.. الآية) ووصينا الإنسان بأن يحسن في صحبته لوالديه برا بهما في حياتهما وبعد مماتهما، فقد حملته أمه جنينا في بطنها على مشقة وتعب وولدته على مشقة وتعب أيضا، ومدة حمله وفطامه ثلاثون شهرا، مدة الرضاعة حولان كاملان لمن أراد أن يتم الرضاعة، وأقل مدة الحمل ستة اشهر، حولان بالإضافة إلى ستة أشهر يساوي ثلاثين شهرا. (حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة... الآية) حتى إذا بلغ الإنسان نهاية قوته البدنية والعقلية وبلغ أربعين سنة دعا ربه قائلا: ربي ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمتها علي وعلى والديّ واجعلني أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك من ذنوبي وإني من الخاضعين لك بالطاعة والمستسلمين لأمرك ونهيك المنقادين لحكمك.



بشارات



(أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم.. الآية) يفتتح الله تعالى الآية باسم الاشارة للبعيد، هؤلاء الذين انتهجوا هذا النهج بفضل الله يتقبل منهم أحسن ما عملوا، بشارة تلو البشارة المؤمن في كنف الله، فقبول العمل هاجس في قلوب المحسنين، أولئك نصفح عن سيئاتهم، هذا الوعد الذي وعدناهم به هو وعد الصدق الحق.



العاق يتأفف



(والذي قال لوالديه أف لكما.. الآية) أدنى كلمات القبح والتضجر (أف) حرمها الله. والذي قال لوالديه إذ دعواه الى الايمان بالله قبحا لكما أتعدانني ان أخرج من قبري حيا وقد مضت القرون من الأمم من قبلي فهلكوا فلم يُبعث منهم أحد؟ ووالده يدعوان له بالهداية قائلين له: ويلك آمن وصدق واعمل صالحا إن وعد الله بالبعث حق لا شك فيه، فيقول لهما: ما هذا الذي تقولانه إلا هذا ما سطره الاولون منقول في كتبهم.



الخسارة الحقيقية



(أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم.. الآية) اولئك الذين هذه صفتهم وجب عليهم عذاب الله وحلت بهم عقوبته وسخطه في جملة أمم مضت من قبلهم من الانس والجن على الكفر والتكذيب، إنهم كانوا خالدين ببيعهم الهدى بالضلال والنعيم بالعذاب. ويوجه الله تعالى كلامه لأهل الإيمان أن يقوا أنفسهم ولا يكونوا من الخاسرين يوم القيامة.



حجمك عند الله بحجم عملك



(ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون) الجنة درجات فلا تستعظمن طلبك من الله، علِّ سقف طموحاتك مع الل،ه فالله عز وجل لا يعجزه شيء، ولكل فريق من أهل الخير والشر منازل عند الله يوم القيامة بأعمالهم التي عملوها في الدنيا ويوفيهم الله جزاء أعمالهم وهم لا يظلمون بزيادة في سيئاتهم ولا ينقص من حسناتهم.



سوء عاقبة الكافرين



ينتقل بنا الله عز وجل الى مشهد من مشاهد يوم القيامة فيقول الله: (ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا.. الآية) في مشهد يوم القيامة عندما يرى الكفار النار لما تكبروا على آيات الله وعن طاعته كان جزاؤهم عذاب الخزي والهوان في النار بما كانوا يتكبرون في الارض بغير الحق وبعصيانهم الله عز وجل.

(ألقيت هذه المحاضرة في مسجد فاطمة الجسار بمنطقة الشهداء)

