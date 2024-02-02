لليوم الثاني على التوالي، قدمت «نماء الخيرية» بجمعية الإصلاح الاجتماعي حزمة جديدة من المساعدات المعيشية للاجئي الروهينغيا في بنغلاديش، في إطار تدخلاتها الإنسانية المتواصلة لصالح اللاجئين منذ بداية الأزمة واضطرارهم للفرار من بلادهم واللجوء إلى بنغلاديش.



وقالت «نماء» إن فريقها، المتواجد في بنغلاديش برئاسة مدير إدارة الإغاثة خالد الشامري ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام وليد الكندري، قام بتوزيع 1500 بطانية، وتوزيع كسوة على أكثر من 6 آلاف شخص على اللاجئين في منطقة كوكس بازار، حيث يواصل الفريق الإنساني الموجود في بنغلاديش توزيع الكسوة الشتوية والاحتياجات الأساسية للمخيمات على اللاجئين الروهينغيا بشراكة مع «كاف» الإنسانية، مشيرا إلى أن هذا التعاون يأتي في وقت تزداد فيه معاناة مسلمي الروهينغيا بسبب الحرائق الأخيرة في مخيماتهم.



وأضاف الشامري: لا يزال ما يقرب من مليون شخص من الروهينغيا يعيشون في أوضاع مكتظة للغاية وخطيرة في بعض الأحيان في هذه المخيمات الواقعة في جنوب بنغلاديش، معظمهم بعد فرارهم من العنف في ميانمار منذ ما يقرب من 6 سنوات.