أعلنت Ooredoo الكويت، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات، عن تعاونها مع «كافيه 312» والذي يعتبر أول كافيه في الكويت يعتمد بشكل كامل على فريق عمل يتألف من أفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة.



و«كافيه 312» الذي استوحي اسمه من اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة في 3 ديسمبر، يعتبر نموذجا للشمولية في الكويت، حيث يوفر فرص عمل للأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويساعدهم في عرض مواهبهم والتعبير عن قدراتهم.



ومن خلال هذا التعاون، تهدف Ooredoo إلى دعم مهمة كافيه 312، مع تسليط الضوء على أعمالهم المميزة، والمساهمات القيمة التي يقدمها موظفوه، كما تأتي هذه الشراكة لتؤكد التزام شركة Ooredoo الراسخ بدعم التنوع والشمولية داخل مكان العمل، وتوفير فرص عمل متساوية لجميع أفراد المجتمع.



وفي تعليقه على هذا التعاون، قال مدير إدارة الاتصالات التسويقية ووسائل التواصل الاجتماعي في Ooredoo الكويت ناصر العبدالله: نؤمن في Ooredoo بأهمية التنوع والشمولية في تحقيق التغيير الإيجابي، وفي تعزيز إنشاء مجتمع أكثر عدالة.



وأضاف: إن شراكتنا مع كافيه 312 تعكس التزامنا الجاد بتوفير فرص متساوية لجميع الأفراد، بغض النظر عن قدراتهم. نحن فخورون بدعم كافيه 312 في مهمتهم لتعزيز الشمولية وتمكين الأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة.



ومن خلال التعاون مع كافيه 312، تسعى Ooredoo الكويت إلى تشجيع الأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة ليصبحوا أعضاء فاعلين في مجتمع Ooredoo ومن خلال خلق فرص العمل الهادفة والمبادرات الشاملة، وتسعى Ooredoo إلى خلق بيئة يشعر فيها الجميع بالتقدير والاحترام والقدرة على تحقيق إمكاناتهم الكاملة.