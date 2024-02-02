ثامر السليم



أصدر وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني قرارا يقضي بإضافة تخصص برنامج الماجستير تخصص Radiological Technology في جامعة Virginia Commonwealth University إلى برامج الدراسات العليا المنصوص عليها بشأن القائمة المستحدثة لمؤسسات التعليم العالي التي يسمح للطلبة بالالتحاق بها للدراسة ببرامج البكالوريوس والدراسات العليا في الولايات المتحدة الأميركية.



وجاء في القرار الذي أصدره العدواني وحصلت «الأنباء» على نسخة منه، انه تم اعتماد التخصص في الجامعة، شريطة أن يتبع البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة نظام التعليم التقليدي وتكون الدراسة بنظام الحضور المنتظم خلال الأسبوع الدراسي، كما أنه يجب أن يكون البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة قد اجتاز المدة الدراسية المحددة لمنح الدرجة العلمية، وذلك بتخريج الدفعة الأولى من الكلية التي تطرح هذا البرنامج، مع ضرورة مراعاة القرارات المنظمة للالتحاق ولنظام الدراسـة في مؤسسات التعليم خارج الكويت، على أن يسـري الـقـرار اعتبارا من تاريـخه ويلغى كل نص يخالف ما ورد فيه.