مستمرون في مبادرة تدريب مهندسي «الأوقاف» وتقرير عن مستجداتها قريباً أمام الوزير



أعلن رئيس جمعية المهندسين الكويتية م.فيصل العتل موافقة وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية فيصل الغريب على رعاية وحضور افتتاح مؤتمر التحكيم الهندسي المقبل بمركز الشيخ جابر الأحمد، لافتا إلى تأجيل المؤتمر إلى 28 أبريل.



وقال العتل في تصريح له بعد لقائه الغريب: سعدنا بتجاوب الوزير وموافقته على استمرار رعاية وزير العدل لمؤتمر التحكيم الهندسي والذي أنهينا الاستعدادات لعقده في فبراير الجاري وأجل نظرا لوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد ومن ثم فترة الحداد وإعادة تشكيل الحكومة، مضيفا أن استمرار الرعاية وموافقة الوزير تمثل خطوة مميزة من جانب الحكومة لدعم العمل التطوعي وتطوير أنظمة التحكيم في البلاد.



وذكر أنه تم بحث مشاركة المسؤولين والمتخصصين في وزارة العدل بالمؤتمر ووضع مقترحاتهم وتوصياتهم وأوراق عملهم لمناقشتها، مشيرا إلى أن المؤتمر يتضمن مجموعة من البرامج التدريبية التي أعلن عنها مركز التحكيم الهندسي بالجمعية في وقت سابق وستكون مخصصة لتأهيل محكمين معتمدين في الشأن الهندسي.



وأشار إلى استمرار استعداد الجمعية للتعاون مع وزارة الأوقاف وإطلاق أكاديمية التدريب معهم، وقطعنا شوطا في هذا المجال وسنعد التقرير المطلوب لاطلاع الوزير على حيثيات العمل التدريبي مع «الأوقاف» ونثمن تجاوبه ورغبته في الاطلاع على مشاريع الجمعية مع وزارتي العدل والأوقاف.



ولفت إلى لقائه وكيل وزارة العدل هشام القلاف وموافقته على المشاركة في المؤتمر من خلال الجهات المعنية في التحكيم بالوزارة، ونأمل في مشاركة أوسع من قبل قيادات الوزارة إلى جانب القيادات الحكومية والأكاديمية التي ستتحدث في المؤتمر للارتقاء بالتحكيم الهندسي في البلاد.