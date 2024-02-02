مومباي - شافعي سلامة



كشف سومانتا شودري مسؤول التسويق في مجلس الترويج للصادرات الدوائية الهندية عن زيادة كبيرة في حجم صادرات الدواء من الهند إلى الكويت في العامين الماضيين بنسب ارتفاع جاءت 35% في العام المالي السابق و42.05% بالأشهر الستة الأولى من العام المالي الحالي، مضيفا أن الصادرات الدوائية الهندية إلى دول العالم بلغ حجمها 25.4 مليار دولار في 2023.



وأوضح شودري لممثلي عدد من وسائل الإعلام الكويتية والخليجية، خلال لقاء ضمن زيارة تعريفية للوفد الإعلامي إلى الهند، أن هناك مفاوضات مع دول الخليج في هذا الشأن، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن هذه المفاوضات تستغرق وقتا طويلا، إلا أنها على الطريق الصحيح.



وتابع بأن شركات الدواء الهندية قد أسهمت في رفع المستوى الصحي على مستوى العالم، كاشفا عن مشاركتها بنحو 60% من إنتاج اللقاحات عالميا و90% من متطلبات منظمة الصحة العالمية من تطعيمات الحصبة، مشيرا إلى أن المجلس مسؤول عن تصدير الأدوية واللقاحات إلى دول العالم، وقد تم إنشاؤه من قبل وزارة التجارة الهندية.



ولفت إلى أن أي شركة ترغب في تصدير الأدوية من الهند هي بحاجة إلى التسجيل في المجلس، كاشفا عن تسجيل نحو 4 آلاف شركة تحت مظلة المجلس.



وأكد شودري أنه لم يثبت صحة ما يشاع عن الآثار الجانبية للقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وضررها على القلب وغيره من أعضاء الجسم، وأن هذه اللقاحات تخضع لاختبارات عديدة قبل طرحها للتداول. وذكر شودري أن صناعة الدواء في الهند تتمتع بعدد من المميزات ومنها قاعدة قوية من المكونات الدوائية النشطة بالإضافة الى درجة عالية من مطابقة المعايير، والدعم من قاعدة قوية من المصانع الدوائية، وتوافر الباحثين والفنيين والعمال المدربين.