مضاعفة رؤوس أموال المستثمرين في الهند ممكنة خلال فترة قصيرة

لدينا خبرات في الذكاء الاصطناعي والفضاء وطورنا وطوّرنا البنية التحتية الرقمية



نيودلهي - شافعي سلامة



دعا الأمين العام لرابطة اتحاد غرف الصناعة والتجارة الهنديـــــة (FICCI) شايلش باثاك رجال الأعمال الكويتيين، إلى الاستثمار في بلاده ومشاركة نظرائهم الهنود في جني الأرباح، مؤكدا أن الهند تقدم فرصا واعدة في عدة مجالات، وأنها حريصة على تقديم تسهيلات للمستثمرين الكويتيين.



وذكر باثاك خلال لقاء مع وفد من ممثلي عدد من وسائل الإعلام الكويتية والخليجية ضمن الزيارة التعريفية للوفد الإعلامي إلى الهند التي نظمتها وزارة الشؤون الخارجية بالهند بالتعاون مع السفارة الهندية في الكويت ودول الخليج، أن القوانين الاستثمارية الهندية تكفل الحماية والضمانات الكثيرة للمستثمرين الأجانب، لافتا إلى أن الهند دولة كبيرة متعددة المجالات، ويمكن الاستثمار فيها بجميع الولايات في قطاع الزراعة الذي يسهم في تحقيق الأمن الغذائي العالمي، بالإضافة إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة والمنسوجات والأدوية والأمن والتعليم والاتصالات.



وقال: تعالوا لجني الأرباح في الهند، مشيرا إلى إمكانية مضاعفة رؤوس أموال المستثمرين خلال فترة قصيرة.



وردا على سؤال لـ «الأنباء» عن تأثر سلاسل الإمداد العالمية بكوارث أو غيرها كما حدث أثناء جائحة كورونا، وجهود الهند في هذا الشأن، قال باثاك: لا داعي لقلق أي من أصدقائنا من احتمالية قطع إمدادات الغذاء أو الدواء، مشيرا إلى أنهم في الهند يضعون مثل هذه الاحتمالات بعين الاعتبار ويعملون على الاستعداد لأي سيناريوهات مشابهة.



وأكد أن الهند لا توفر فقط للمستثمرين البيئة المناسبة لتحقيق النجاح وجني الأرباح، بل إن اتحاد الغرف التجارية الهندية يساعدهم في إيجاد الشريك المحلي الموثوق، تاركا لرجال الأعمال الراغبين في العمل ببلاده حرية اختيار القطاع الذي يريدون الاستثمار به، مشيرا إلى أن الاتحاد لديه 70 لجنة تتعامل مع 70 قطاعا استثماريا مختلفا، ما يوفر للمستثمرين كل ما يحتاجون إليه من معلومات وبيانات تساعدهم على النجاح.



وأشار إلى ان حكومة الهند ناقشت خلال قمة العشرين الأخيرة تحديد المخاطر التي ربما تواجه الاستثمار، وأن هذه العملية مستمرة، لافتا إلى اتخاذ السلطات الهندية خطوات لتطوير البنية التحتية الرقمية تسهيلا على المستثمرين، مستشهدا في هذا الشأن بسرعة استخراج بطاقة الائتمان خلال بضع دقائق.



وتطرق باثاك في حديثه إلى الصحافيين، إلى التطور الكبير الذي شهدته بلاده على مدى السنوات الـ 20 الماضية في مختلف المجالات، ودخولها قائمة «G20» للدول العشرين الكبرى على مستوى العالم، إضافة إلى ما شهدته من إنجازات تاريخية في مجال الفضاء وتكنولوجيا المعلومات.



الذكاء الاصطناعي سيكون أساسياً في حياتنا



تطرق الأمين العام لرابطة اتحاد غرف الصناعة والتجارة الهندية شايلش باثاك خلال اللقاء إلى مجال الذكاء الاصطناعي وإمكانية التعاون مع الكويت ودول الخليج في هذا الشأن، مشيرا إلى أن الحياة في المستقبل المنظور ستكون مستحيلة تقريبا من دون تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما أصبح الاعتماد أساسيا على تقنيات مثل الواتساب الذي أصبح أساسيا في حياة الجميع منذ ظهوره في 2009.



وأضاف أمين عام «FICCI» أن الهند لديها قدرات وخبرات كبيرة أيضا في مجال الفضاء يمكن أن تستفيد منها دول التعاون، لاسيما مع تزايد الاهتمام عالميا بهذا المجال. وذكر أن هذه الخبرات ستكون متاحة لجميع شركائنا في دول مجلس التعاون، حيث إنهم الجار الأقرب لنا، وهناك علاقات تاريخية تربط بين الجانبين على مدى عشرات بل مئات السنين.



وأوضح باثاك أن بلاده تولي موضوع الأمن الغذائي لمنطقة الخليج أهمية كبرى، مشيرا إلى أن الشركات الهندية تضع علاقاتها وارتباطاتها مع دول المنطقة أولوية أولى.