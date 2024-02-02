

تنطلق اليوم منافسات الدور ربع النهائي، بمباراتين يلتقي في الأولى منتخب الأردن مع نظيره طاجيكستان في 2:30 عصرا بستاد أحمد بن علي، والثانية يلتقي منتخب أستراليا مع نظيره الكوري الجنوبي بستاد الجنوب في 6:30 مساء.



ويفتقد المنتخب الأردني الذي صعد إلى الدور ربع النهائي بعد إقصاء المنتخب العراقي في الدور ثمن النهائي والفوز عليه بنتيجة 3-2 في الأشواط الإضافية، جهود لاعبه نزار الرشدان بداعي الإيقاف، وذلك بعد حصوله على بطاقتين صفراوين، نال الأولى في لقاء ماليزيا، ضمن دور المجموعات، والثانية خلال لقاء العراق في ثمن النهائي.



ويعول المدرب المغربي لمنتخب الأردن الحسين عموتة على نجم مونبلييه الفرنسي موسى التعمري ومهاجم الأهلي القطري يزن النعيمات، ومهاجم الشمال القطري علي علوان في فك تشفيرة المنتخب الطاجيكي وحجز تذكرة العبور إلى نصف النهائي.



وفي المواجهة الثانية التي ستقام مساء اليوم، يلتقي منتخبا أستراليا وكوريا الجنوبية بذكريات نهائي نسخة 2015 التي أقيمت آنذاك في أستراليا، حيث نجح الفريق الأسترالي في الفوز 2-1 بعد وقت إضافي، ليحقق اللقب للمرة الأولى في تاريخه.



ويسعى المدرب الألماني يورغن كلينسمان، في قيادة المنتخب الكوري، للوصول إلى الدور نصف النهائي، والحفاظ على حلم الفوز باللقب للمرة الثالثة في تاريخ منتخب كوريا، في المقابل، يسعى مدرب أستراليا غراهام أرنولد، إلى الإبقاء على ثبات فريقه في الأداء، رغم أن المنافسين في الأدوار السابقة، ليسوا بحجم وقوة المنتخب الكوري المرشح للفوز باللقب.



عموتة: المنافس يمتاز بالمهارة



أكد المدرب المغربي لمنتخب الأردن الحسين عموتة أن مواجهة طاجيكستان تتطلب التركيز والجدية. وقال عموتة في المؤتمر الصحافي: مباراة صعبة ويجب التركيز، سنواجه منتخبا منظما وقويا، ولاعبوه يمتازون بالمهارة والسرعة.



وتابع: سرعة التحولات في منتخب طاجيكستان خلقت لنا مشكلة في المباراة التي جمعتنا معهم قبل شهرين في تصفيات المونديال. وأتم بقوله: نحن جاهزون للمواجهة، معنوياتنا مرتفعة، لدينا بعض الإصابات التي لا تدعو للقلق وسنتجاوزها خلال الساعات التي تسبق موعد المواجهة.



سيغرت: نريد مواصلة المشوار



أعرب المدرب الكرواتي لمنتخب طاجيكستان بيتر سيغرت عن تطلعاتهم لتحقيق الفوز والتأهل للدور نصف النهائي.



وأكد المدرب في المؤتمر الصحافي، أن المباراة ستكون صعبة وقوية، ستجمع بين منتخبين قدما مستوى عاليا في المرحلة الماضية، ولديهما طموح كبير ومشترك يتمثل في التأهل للدور نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخهما. وشدد سيغرت على أن واقع الملعب يختلف عن التدريبات التي يقومون بها قبل المباريات، وهذا ما يجعلهم يعملون بجد، متمنيا أن يبذل المنتخب أقصى ما في وسعه، ويقدم اللاعبون أفضل أداء ممكن.



أرنولد: دفاع أستراليا قوي



أكد مدرب منتخب أستراليا غراهام أرنولد صعوبة المباراة التي ستجمع منتخبه مع نظيره الكوري الجنوبي.



وقال أرنولد في المؤتمر الصحافي: إن المنتخب الأسترالي يتميز بجودة خط الدفاع في هذه البطولة، حيث لم يتلق غير هدف واحد فقط في 4 مباريات خاضها حتى الآن. وتابع: سنقابل المنتخب الكوري المتميز، والذي يمتلك عناصر جيدة، ونحن جاهزون للمباراة، وسنبذل كل جهد للفوز فيها. وأشار أرنولد إلى أن جميع عناصر المنتخب بحالة جيدة، معربا عن إيمانه بقدرة المنتخب على المضي قدما في البطولة.





كلينسمان: نواجه منتخبا منظما



قال مدرب كوريا الجنوبية الألماني يورغن كلينسمان، ان فريقه جاهز تماما لمواجهة المنتخب الأسترالي، الذي وصفه بأنه من المنتخبات المنظمة. وأضاف كلينسمان أن منتخب أستراليا متميز في الكرات الثابتة وسرعة التحول من الدفاع إلى الهجوم، لكنه رغم ذلك له نقاط ضعف سيستغلها المنتخب الكوري الجنوبي. وتابع: ستكون المباراة متكافئة ومشوقة للجماهير، والمنتخب الكوري جاهز لخوضها وسيبذل ما في وسعه من أجل الفوز لأنه يريد التقدم في البطولة.