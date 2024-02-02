

أعلنت شركة «أجيليتي» عن شراكتها في مبادرة منظمة «تعليم من أجل التوظيف» والتي توفر دورات تدريبية حول استخدام الذكاء الاصطناعي لنحو 3500 شابا وفتاة في مصر.

وتم تصميم المنهج التدريبي ليعرف الشباب والفتيات من الفئات المهمشة في مصر بأساسيات الذكاء الاصطناعي وأدواته والاعتبارات الأخلاقية المرتبطة به. وهو يستهدف تزويدهم بميزة تنافسية في سوق العمل عبر تعليمهم كيفية الاستفادة من القوة المتنامية والتغيرية لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

حيث إن نقص العمالة أو الافتقار إلى فرص ريادة الأعمال يعوقان التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فإن برامج تنمية المهارات لدى مؤسسة «التعليم من أجل التوظيف» ستوفر للشباب فرصا للحصول على عمل أو بدء أعمالهم التجارية الخاصة، وهذه بدورها تؤدي إلى مزيد من الرخاء والاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.



وبهذه المناسبة، قال نائب الرئيس للاستدامة في «أجيليتي» فرانك كلاري: تدعم أجيليتي فرص التدريب المجاني والتعليم لمنح الشباب القدرة على فهم الذكاء الاصطناعي وكيفية استخدامه لصالحهم في البحث عن عمل وإتقان المهام التي قد يحتاجون إلى أدائها مستقبلا في سوق العمل أو في مجال إدارة الأعمال.



وأضاف: معرفة الذكاء الاصطناعي أصبحت ميزة تنافسية عند البحث عن عمل، واننا ملتزمون بالتعاون مع منظمة «تعليم من أجل التوظيف» على إتاحة التدريب للشباب غير القادرين على الحصول عليه، فهدفنا من هذه الشراكة خلق قوة عمل جاهزة للمستقبل في مصر والشرق الأوسط بشكل أوسع من خلال تنمية المهارات الوظيفية وريادة الأعمال التي تعتبر عاملا أساسيا من عوامل التنمية والازدهار والاستقرار.



بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمنظمة «تعليم من أجل التوظيف» أندرو بيرد: تستهدف مبادرتنا الشباب من الفئات المهمشة والباحثين عن العمل الذين يواجهون صعوبة في الحصول على وظائف، حيث تلعب مبادرتنا دورا مهما في سد الفجوات في التعليم الرسمي وتطوير رأس المال الاجتماعي.



ويخضع الراغبون في المشاركة في البرنامج إلى آلية اختيار دقيقة، حيث يتم القبول وفقا للدافع والخلفية الاجتماعية والاقتصادية، وتعطى الأولوية لمن هم أكثر احتياجا.

وقد روعي أن تمثل الفتيات نصف عدد المشاركين في دورة الذكاء الاصطناعي التي ترعاها أجيليتي في مصر والبالغ عددهم 3500 فرد.

ويغطي منهج «تعليم من أجل التوظيف» للذكاء الاصطناعي كلا من المفاهيم الأساسية، التطبيقات العملية، الاعتبارات الأخلاقية، الاستخدام المسؤول للمعلومات عبر الإنترنت، واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في البحث عن وظائف.