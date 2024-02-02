

ذكر تقرير بنك الكويت الوطني أن الائتمان المحلي سجل نموا بمعدل جيد نسبيا في الربع الرابع من العام بنحو 0.9%، مما دعم وصول معدل النمو السنوي إلى 1.7% في عام 2023، مقابل 7.7% في عام 2022، وقد ساهم قوة الائتمان لشراء الأوراق المالية (+4.9% على أساس ربع سنوي) وائتمان البنوك والمؤسسات المالية (+4.3%) في تعزيز النمو المسجل في الربع الرابع من العام.



في المقابل، تراجع نمو ائتمان قطاع الأعمال والائتمان الشخصي بوتيرة حادة في عام 2023، إلا أنه من المتوقع تحسن كلاهما هذا العام نظرا لتحسن وتيرة إسناد المشاريع التنموية في عام 2023، واستمرار زيادة الوظائف بين صفوف المواطنين الكويتيين، وثبات أسعار الفائدة وإمكانية خفضها خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى الأداء الضعيف للغاية في عام 2023 والذي من الطبيعي أن يدعم فرص النمو هذا العام.



وقال التقرير ان ائتمان قطاع الأعمال نما بنسبة 0.3% على أساس ربع سنوي، ليصل معدل النمو المسجل في عام 2023 إلى 0.9%، أي منخفضا مقارنة بأعلى المستويات المسجلة منذ عدة سنوات والتي بلغت 6.8% في عام 2022.

وشهدت القطاعات المختلفة أداء متباينا مع نمو قطاعي «الإنشاء» و«التجارة» بنسبة 14.5% و6.8%، على التوالي، في عام 2023، بينما تراجع ائتمان قطاعي «النفط والغاز» و«الصناعة» بنسبة 8.1% و5.9%، على التوالي، مما يعكس بصفة رئيسية صدارة نفس القطاعات الرائدة على مستوى السوق كما في عام 2022.

من جهة أخرى، نما قطاع العقارات، ذو الثقل الوزني الكبير والذي يمثل نحو 41% من سوق الائتمان، بنسبة 1.4%. أما فيما يتعلق بالنظرة المستقبلية، فمن المتوقع أن يتحسن معدل النمو في ظل الأداء الضعيف الذي شهدناه في عام 2023، مما يفسح المجال لتسجيل أداء أفضل خلال العام الحالي، خاصة في ظل الانتعاش الكبير لوتيرة إسناد المشاريع، والتي ارتفعت إلى 2.5 مليار دينار في عام 2023، مما يعد أعلى المستويات المسجلة منذ عام 2017، وبأكثر من ضعف المتوسط السنوي للفترة الممتدة بين 2018-2022 البالغ 1.2 مليار دينار.



أما الائتمان الشخصي فقد سجل نموا بنسبة 0.6% على أساس ربع سنوي، مما أدى إلى ارتفاع معدل النمو السنوي في عام 2023 إلى 1.5%، أي بتباطؤ حاد مقابل 9.1% في عام 2022.

إلا أن الاتجاهات تحسنت إلى حد ما بالنظر إلى أن معظم النمو تقريبا حدث في النصف الثاني من عام 2023، إذ بلغ معدل النمو السنوي خلال الأشهر الـ 6 الأخيرة من العام 3%.

وبالنسبة لعام 2024، فمن المتوقع أن يتحسن نمو الائتمان الشخصي باعتبار زيادة الوظائف بين صفوف المواطنين الكويتيين (+1.5% في النصف الأول من عام 2023)، وزيادة الرواتب، وفي ظل امتصاص الضغوط التي تعرضت لها نسب أعباء الديون والناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة.

وأخيرا، ساهم الائتمان لشراء الأوراق المالية وائتمان البنوك والمؤسسات المالية في تعزيز معدل النمو الكلي في عام 2023، حيث سجلا نموا بنسبة 6.9% و4.6%، على التوالي، بما يمثل تقريبا 40% من نمو الائتمان على الرغم من أنهما يشكلان 12% فقط من إجمالي الائتمان.



نمو الودائع الحكومية



وذكر تقرير «الوطني» ان ودائع المقيمين شهدت قفزة كبيرة وبنسبة 2.9% في الربع الرابع من العام على خلفية نمو ودائع المؤسسات العامة (+18%) والودائع الحكومية (+9.4%)، ليصل بذلك معدل النمو المسجل في عام 2023 إلى 3.9%.

وكانت الودائع الحكومية هي المحرك الرئيسي للنمو في عام 2023، إذ ارتفعت بنسبة 37% (1.26 مليار دينار) مستحوذة بذلك على 69% من النمو الإجمالي للودائع خلال العام.



وظل أداء ودائع القطاع الخاص ضعيفا (انخفضت خلال 6 من أصل الأشهر الـ 7 الماضية) ليصل معدل النمو إلى 1.2% فقط في عام 2023، مقابل 7.1% في عام 2022.

وعلى مستوى ودائع القطاع الخاص بالدينار الكويتي، انخفضت الودائع تحت الطلب وودائع الادخار بنسبة 11% في عام 2023 بينما ارتفعت الودائع لأجل بنسبة 12%.

إلا أنه من المحتمل أننا تجاوزنا بالفعل ذروة التباين بين معدلات النمو الخاصة بالقطاعين نظرا لانخفاض الودائع تحت الطلب وودائع الادخار بنسبة محدودة بلغت 1.3% في الربع الرابع من العام، بينما ظلت الودائع لأجل ثابتة، مسجلة أضعف معدل نمو على أساس ربع سنوي خلال العامين الماضيين.



أسعار الفائدة في 2024



أخيرا، قام بنك الكويت المركزي برفع سعر الخصم بمعدل تراكمي بلغ 2.75% منذ مارس 2022، مقارنة بزيادة تراكمية قدرها 5.25% من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وفي الوقت الذي أشارت فيه أحدث التوقعات وفقا لخارطة نقاط تصويت الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة (ديسمبر 2023) إلى خفض سعر الفائدة 3 مرات بمقدار 25 نقطة أساس في عام 2024، إلا أن أسعار سوق العقود الآجلة الحالية تشير إلى خفضها بوتيرة أكثر قوة تتراوح بين 5 و 6 مرات خلال العام.

ومن غير المؤكد ما إذا كان بنك الكويت المركزي سوف يحذو حذو الفيدرالي الأميركي، إلا أن أي خفض لسعر الخصم في الكويت من المرجح أن يكون له انعكاسات إيجابية تصب في مصلحة نمو الائتمان.