منحت رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) جمهورية البيرو وضع «الشريك الإنمائي»، وذلك في اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الرابطة، الذي عقد في لوانغ برابانغ بلاوس مؤخرا.



وذكرت وزارة خارجية في البيرو، أن منح وضع «الشريك الإنمائي»: «يعزز وجود البيرو في منطقة جنوب شرق آسيا ويفتح مرحلة جديدة من العلاقات مع «آسيان»، مما يشكل فرصة لزيادة تدفقات التجارة والتعاون».



وأضافت الوزارة ان ذلك من شأنه أيضا: «إبراز مصالح بلدنا بين الدول الأعضاء في رابطة أمم جنوب شرق آسيا».



وتابعت: «تعد البيرو سادس دولة في العالم، بعد ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا وتشيلي، تحصل على هذا النوع من العلاقة مع رابطة الآسيان، التي أسست عام 1967، وتضم في عضويتها كلا من: بروناي دار السلام وكمبوديا والفلبين وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار وسنغافورة وتايلند وفيتنام، إضافة إلى تيمور الشرقية كدولة مراقبة». وتتكون رابطة «آسيان» من 10 دول أعضاء، يبلغ تعداد سكانها أكثر من 600 مليون نسمة، واقتصاد يبلغ نحو 4 تريليونات دولار.