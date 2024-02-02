أستعد للتكريم ضمن الملتقى الوطني «المؤثرون في بلادي» 4 الجاري





دعاء خطاب

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أعربت الاعلامية غادة رزوقي عن سعادتها بعد حصولها على جائزة التميز من مهرجان ملتقى التميز والإبداع العربي في دورته الثانية بجمهورية مصر العربية، جاء ذلك خلال حفل ضخم اقيم في أحد فنادق القاهرة 31 يناير الماضي، تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية واتحاد المنتجين العرب التابع لجامعة الدول العربية وبحضور وزيرة الثقافة المصرية نيفين الكيلاني وممثل جامعة الدول العربية ونخبة من كبار الفنانين والإعلاميين في مصر والوطن العربي لتكريم اكثر الشخصيات تأثيرا وتميزا في الوطن العربي بمختلف المجالات.



وقالت رزوقي في تصريحها لـ«الأنباء» إنها سعيدة لحفاوة استقبالها والمحبة التي شعرت بها منذ وصولها الى القاهرة، كما أعربت عن امتنانها لحصولها على هذا التكريم خاصة أنه من جمهورية مصر العربية التي تمتلك واحدة من أكثر صناعات وسائل الإعلام رسوخا وتأثيرا في الشرق الأوسط، وواصلت قائلة: «أكن لمصر مشاعر حب خاصة، مضيفة: «وأهدي هذا التكريم لبلدي الكويت الحبيبة التي أفخر بأنني جئت لتمثيلها».



وأعربت رزوقي عن سعادتها بالتكريم جنبا إلى جنب مع مجموعة من الإعلاميين والنجوم والمطربين المصريين والعرب وأبرز الشخصيات المؤثرة في الوطن العربي. وتوجهت بالشكر الى القائمين على الملتقى، قائلة: «أشكر كل القائمين على هذا الحدث الفني والثقافي الضخم، وأثمن دور وزارة الثقافة المصرية واتحاد المنتجين العرب»، لإيمانهم بأن ابراز نجاحات أبناء أمتنا العربية وتأثيرها القوي والفاعل على المستوى الدولي يؤكد للعالم أن الحضارة العربية هي أساس البشرية وأساس العلوم في شتى المجالات وأن العقول العربية قادرة على حمل لواء التقدم والرخاء للعالم».



وزادت قائلة: من الأمور التي أدخلت السرور إلى نفسي أن جميع المكرمين خصوا فلسطين وأهلنا في غزة بدعواتهم وأكدوا أن القضية الفلسطينية ستظل قضية كل العرب وانها حية وحاضرة في المحافل الدولية وفي الضمير العالمي. ولفتت قائلة: تكلم الإعلامي أحمد الفضلي عن موقف الكويت من القضية الفلسطينية وأنها ستبقى قضية الكويت الأولى، وقام الفنان منذر رياحنة بطلب الوقوف لمدة دقيقة حدادا على أرواح الشهداء الباسلة فكان لهذه اللفتة أثر طيب على نفوس الحضور وبعث بأجواء من الوطنية».



وزادت رزوقي قائلة: «قدم المطرب عاصي الحلاني وصلة غنائية عفوية دون موسيقى أثناء تكريمه أضفت حالة من البهجة والسرور».



وأردفت رزوقي قائلة: «يبدو ان العام الجديد أقبل علينا بعطايا وفيرة، حيث انني تلقيت كذلك دعوة للتكريم من ضمن المتميزين في الملتقى الوطني والذي يحمل اسم (المؤثرون في بلادي) للعام 2024 والمتوقع إقامته 4 فبراير الجاري بالتعاون مع اتحاد الجمعيات التعاونية والاتحادين الكويتي والعربي للإعلام الالكتروني».