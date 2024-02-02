

مفرح الشمري



في أجواء جميلة وأنغام موسيقية تراثية، أقامت جمعية الفنانين الكويتيين بمقرها وتحديدا في قاعة «شادي الخليج» احتفالا كبيرا بالكاتب المسرحي القدير عبدالعزيز السريع بمناسبة عودته من رحلة العلاج «أناب عنه بالحضور نجله الفنان منقذ السريع»، والفنان القدير محمد المنصور بمناسبة حصوله على جائزة «صناع الترفيه الفخرية» من «الهيئة العامة للترفيه» في المملكة العربية السعودية في احتفالية جوائز «جوي ارودز» الرابع وذلك وسط حضور فني واعلامي غفير محليا وخليجيا وعربيا.



انطلق الحفل الذي تقدم حضوره رئيس جمعية الفنانين الكويتيين الفنان القدير عبدالعزيز المفرج «شادي الخليج»، بكلمات ترحيبية من عريفه الإعلامي أحمد ماتقي، ومن ثم ألقى نائب رئيس جمعية الفنانين الكويتيين الملحن أنور عبدالله كلمة قال فيها: «نيابة عن الفنان القدير الفنان عبدالعزيز المفرج (شادي الخليج) وباسمه يشرفني إلقاء هذه الكلمة، بداية أود أن أبارك لأعضاء مجلس الإدارة على التزكية، وهذا دليل على المجهود الذي بذلوه في الفترة الماضية.

نحن مقبلون على إقامة العديد من الفعاليات والاحتفاليات التي ستنطلق في شهر فيراير وصعودا، اذ سيكون هناك في كل أسبوع حفل موسيقي وأمسية فنية وغيرهما، وهذا هو دور الجمعية بأن نشاهد الفنانين بشتى قطاعاتهم».

وتابع: «تفتخر الجمعية بإقامة هذا الحفل لتكريم قامتين كبار، فالكويت هي منبع الفن في منطقة الخليج العرب سواء على صعيد المسرح والسينما والطرب وحتى الموسيقى، هذه هي الأرض كانت سوف تبقى ولادة، وهذا أقل شي من الممكن أن نقدمه لاستاذتنا، ونعدكم بإقامة تكريمات قادمة».



من جهته، قال أمين سر الجمعية المخرج عبدالله عبدالرسول: «لا يمكننا أن ننسى دور عبدالعزيز السريع الذي ترك في تاريخ الحركة المسرحية الكويتية، ونقول له (الله يشافيك ويعافيك وترد لنا للمسرح) ونستمتع بإبداعك».

وتابع: «اما الفنان محمد المنصور فهو احد صناع الحركة الفنية الكويتية، والدراما والسينما والمسرح الكويتي، فقد كان سفيرا بفنه للكويت في الوطن العربي، فهو قامة مسرحية فنية عربية، والكلام عنه لا ينتهي، وندعو ان يبقى منارة تشع فنا وعطاء»، وختم بالقول: «تكريمه في السعودية ما هو سوى دليل على مكانة فناني الكويت في المنطقة، فهم سفراؤنا ونفتخر بهم. وتكريمه في السعودية اعتبره شخصيا بمثابة وسام للكويت وكل فناني الكويت».



وبعدها، ألقى الفنان القدير محمد المنصور كلمة شكر فيها جمعية الفنانين الكويتيين على هذه البادرة الكريمة لتكريمه بمعية الكاتب المسرحي القدير عبدالعزيز السريع الذي بارك له نجاح رحلته العلاجية، متمنيا له الصحة والعافية.



وأضاف قائلا: سبق وأن كرمت من بلدي الكويت من خلال المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ومن خلال وزارة الاعلام ووزيرها، والدولة كرمتني من خلال حصولي على الجائزة التشجيعية والتقديرية.

تكريم اليوم (أمس) في جمعية الفنانين الكويتيين يأتي من مكان أعتز به وبكل أعضاء مجلس الإدارة».

وتابع: «للسعادة مكان وزمان، ولا يوجد أجمل ان يكرم الانسان وهو على قيد الحياة، لذلك شكرا لأنني تكرمت في مكاني وأماكن اخرى. شكرا للسعودية على هذا التكريم الذي أعتز به، فهو ليس تكريما لشخصي فقط بل للفن الكويتي والفنانين».



من جانبه، قال الفنان والمخرج منفذ السريع: «لم يسبق ان تكلمت بلسان حال الوالد (شافاه وعافاه الله) فهذه المرة الأولى التي أتكلم فيها باسمه، وكنت اتمنى أن يكون موجودا بيننا كمحتفى به لينقل مشاعره بنفسه، لكنني انقل لكم شكره الجزيل للفنان عبدالعزيز المفرج (شادي الخليج) أو كما يحب ان يسميه بشيخ مشايخ أهل الفن، والشكر موصول لكل أعضاء مجلس الإدارة والحضور الكريم».