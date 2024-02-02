هل من الممكن حقاً تبريد الكلى عند الجلوس على مكان بارد؟



تشمل الأعراض النادرة وغير النمطية لأمراض الكلى تغيرات في الشهية وارتفاع مستوى ضغط الدم والتعب المزمن. وتشير د.نينا زوبوفا، إلى أنه يمكن أن تخفي عبارة «تبرد الكلى» مجموعة متنوعة من الأمراض التي تسبب التهابات في أعضاء الجهاز البولي.



من بين الأمراض الأكثر انتشارا: التهاب المثانة، التهاب الحويضة والكلية، التهاب كبيبات الكلى. ولكل منها علاجها الخاص، ولكن أعراضها متشابهة - ألم في أسفل البطن وأسفل الظهر.



وتقول: «لا يرتبط ألم أسفل الظهر في بعض الحالات بالكلى على الإطلاق، ولكن بالالتواء والإصابات العضلية، وداء العظم الغضروفي، والفتق بين الفقرات ومشاكل أخرى في العمود الفقري. من السهل جدا التمييز بين هذه الأمراض: يشير ازدياد الألم مع الحركة. أو يختفي بعد استلقاء الشخص لفترة أو تناول مسكن للألم، إلى أن المشكلة ليست في الكلى». ووفقا لها، من المستحيل أن يمرض الشخص بمجرد الجلوس على مقعد بارد أو التبلل تحت مطر الخريف البارد.



وتضيف: تتطور مثل هذه الأمراض لدى الأشخاص الذين لديهم بالفعل مصدر للعدوى، وليس بالضرورة في الكلى، لأنه بسبب انخفاض حرارة الجسم، تنخفض المناعة، وتبدأ الفيروسات والبكتيريا في التحرك بحرية في جميع أنحاء الجسم، وصولا إلى الجهاز البولي وتشير إلى أنه يمكن أن تصاب الكلى بنزلات البرد في ظروف مختلفة - أثناء المشي لفترة طويلة في جو بارد، أو السباحة في الماء البارد، أو انخفاض حرارة الجسم في الساقين أو منطقة أسفل الظهر.



وبالإضافة إلى ذلك، تساعد العادات السيئة على زيادة خطر الإصابة بأمراض الكلى، مثل سوء التغذية، تناول غير منضبط للأدوية واضطراب النوم والإجهاد العاطفي ونقص الفيتامينات والمعادن في الجسم.



المصدر: «Gazeta.Ru»