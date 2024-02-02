

أشاد رئيس نادي الرماية دعيج العتيبي بـ «النتائج المتميزة» التي حققها لاعبو المنتخب الوطني في بطولة الكويت الآسيوية لرماية الخرطوش التي اختتمت أخيرا في البلاد و«تعد استكمالا لنجاحات الرماية الكويتية على مختلف الصعد».



جاء ذلك في تصريح أدلى به العتيبي عقب حفل التكريم الذي أقامه الاتحاد في مقر النادي للرامي محمد الديحاني الذي حجز بطاقة التأهل الثانية لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة باريس 2024، والرماة الذين نالوا ميداليات في البطولة ضمن منافسات الفردي أو الفرق لمسابقتي رماية (سكيت) و(تراب).



وقال العتيبي إن نادي الرماية سيعمل خلال الفترة المقبلة على إعداد الديحاني وزميله خالد المضف الذي حجز بطاقة التأهل الأولى للدورة الأولمبية بحصوله في أغسطس الماضي على برونزية منافسات رماية تراب للفردي في بطولة العالم بأذربيجان. وأكد أن «الإنجازات المتواصلة للرماية الكويتية تعود للدعم الكبير الذي تقدمه القيادة السياسية للرماية الكويتية». من جانبه، اعتبر محمد الديحاني أن إقامة البطولة الآسيوية في الكويت شكلت عاملا مساعدا في حجزه بطاقة التأهل للأولمبياد، مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده في الاستعداد الأمثل لهذا التجمع الرياضي العالمي. حضر التكريم نائب المدير العام للهيئة العامة للرياضة لشؤون الرياضة للجميع حامد الهزيم وعضو اللجنة الأولمبية الكويتية رئيس اللجنة النسائية فاطمة حيات، وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادي وأسر الرماة المكرمين.