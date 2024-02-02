

ناصر العنزي - مبارك الخالدي



تأهل القادسية إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس سمو الأمير بتغلبه على الفحيحيل 2-1 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على ستاد علي صباح السالم، وذلك بعد ان امتدت المواجهة لشوطين اضافيين. تقدم للفحيحيل فيتور داسيلفا (11) فيما سجل للقادسية عيد الرشيدي (45+5) ومحمد الصولة (113).



وفي الشوط الاول، لعب الفحيحيل بأسلوب الضغط العالي على حامل الكرة، وكان الافضل تنظيما وانتشارا وفي التحول السريع للهجوم بتواجد عبدالمحسن العجمي وفيتور داسيلفا ووليام باروس، وفي المقابل عانى القادسية على مستوى بناء الهجمات والاخطاء الدفاعية التي كادت تكلفه الكثير.



وكانت أولى المحاولات من رأسية وليام باروس لكنها ذهبت بعيدة عن المرمى (6)، واستخلص الجناح عبد المحسن العجمي الكرة من المدافع عبدالعزيز نصاري بمهارة لينطلق ويمررها إلى فيتور الذي اسكنها في المرمى على يسار الحارس على جراغ (11).



واستعاد الاصفر توازنه تدريجيا، واهدر محمد صولة فرصة سانحة داخل المنطقة لكن الحارس عادي ابعدها إلى ركنية (45+5).



وفي الشوط الثاني دفع محمد المشعان بلاعب الخبرة بدر المطوع والوافد الجديد العماني عبدالله فواز، كما زج المدرب فراس الخطيب بمواطنه المحترف نصوح النكدلي لترتفع وتيرة اللقاء، وتبادل الفريقان المحاولات الخطرة، وسجل العماني فواز هدفا من تمريرة متقنة للمطوع لكنه لم يحتسب بداعي التسلل (86). وفي الوقت بدل الضائع ألغى الحكم قراره باحتساب هدف مثير للجدل للفحيحيل بعد الرجوع لتقنية الفيديو (90+2) لينتهي الوقت الاصلي بالتعادل الايجابي ويذهب الفريقان لأوقات اضافية، حيث تمكن صولة من تسجيل هدف الفوز بعد تمريرة متقنة من بدر المطوع (113). أدار المباراة الحكم حسين جمال، وشهدت المباراة تألق حكم تقنية الفيديو عمار اشكناني بقراراته الحاسمة.



إلى ذلك، تختتم مساء اليوم مباريات الدور ربع النهائي لكأس سمو الأمير بإقامة مباراتين، حيث يلتقي الكويت مع التضامن على ستاد الصداقة والسلام، وكاظمة مع السالمية على ملعب علي صباح السالم بنادي النصر. وتأهل الكويت مباشرة لدور الـ 8 بصفته حامل اللقب، وكفته الأرجح لعبور التضامن الذي تغلب على الجهراء بركلات الترجيح. وقد ضم الأبيض المدافع الكونغولي أرسين زولا دعما لصفوفه وستلعب خبرة لاعبي الكويت دورا في تخطي خصمه اليوم والذي يسعى هو أيضا إلى تحقيق نتيجة طيبة رغم صعوبة مهمته. وفي مباراة السالمية وكاظمة، فستكون الكفة متساوية للتأهل إلى نصف النهائي، والسماوي أتم تعاقده مع الليبي السنوسي الهادي والذي سيكون قوة إضافية في الهجوم، كما ضم النمساوي سبريدونوفيتش، فيما يبحث كاظمة بقيادة مدربه محمد دهيليس عن مقعد في نصف النهائي بعد تخطيه برقان في الدور التمهيدي.