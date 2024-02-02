

هادي العنزي



اختتم الجهاز الإداري لفريق الكرة بنادي اليرموك تعاقداته الشتوية بضم لاعب نادي النصر والفحيحيل السابق المهاجم محمد عبدالهادي (24 عاما)، حتى نهاية الموسم. من جانبه، أبدى محمد عبدالهادي سعادته بانضمامه إلى نادي اليرموك. وقال: «كل الشكر على الثقة الغالية التي منحني إياها الجهازان الإداري والفني بالنادي، وسأحرص على تقديم أفضل ما لدي مع الفريق، لتحقيق الأهداف المنشودة».



وذكر أنه سيحرص على تقديم أفضل ما لديه ليكون عنصرا مؤثرا إيجابا مع «أبناء مشرف»، مضيفا ان النصف الثاني من الموسم الكروي دائما ما يكون حاسما، وعليه تكون المنافسة في أعلى مراحلها، وبتعاون الجميع آمل أن أساهم بالقدر الكافي الذي يسهم في تقديم الفريق بأفضل صورة ممكنة.