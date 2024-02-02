

كشف مهاجم برشلونة، البرازيلي الشاب فيتور روكي، عن أن حلمه أصبح حقيقة عقب الانتصار على أوساسونا 1-0 في المباراة المؤجلة من منافسات الجولة الـ 20 من الدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا».



وسجل روكي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 63، ليعيد «البارسا» لطريق الانتصارات مجددا، بعد دقيقة واحدة فقط من مشاركته كبديل.



وقال روكي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية: «سعيد جدا بتسجيل هدفي الأول مع برشلونة، والفوز على أوساسونا».



وأضاف: «لقد كانت 3 نقاط مهمة للغاية، وسجلت هدفا كنت أبحث عنه منذ فترة طويلة».



وتابع: «أتذكر عندما كنت طفلا كنت أحلم بتسجيل هدف بهذا القميص. لقد أصبح الحلم حقيقة». وتابع «أعمل كل يوم من دون توقف، ومتأكد أن الأمور ستسير بشكل جيد هنا في إسبانيا، رغم الاختلاف عن البرازيل، لأن هنا كرة القدم أكثر سرعة».



وبهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى 47 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد أوساسونا عند 26 نقطة في المركز الثاني عشر.



وفي مباراة أخرى، كاد اتلتيكو مدريد ان يفرط بمركزه الثالث قبل ان يسجل الهولندي ممفيس ديباي هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي مانحا فريقه فوزا صعبا على رايو فايكانو 2-1.



وبعدما افتتح الموزمبيقي رينيلدو ماندافا التقدم لأتلتيكو (35)، عادل ألفارو غارسيا ريفيرا النتيجة لرايو فايكانو (42).



جيرونا يلاقي سوسييداد



هذا، وسيكون جيرونا، المتصدر بـ 55 نقطة، على موعد مع مباراة صعبة عندما يواجه ريال سوسييداد غدا السبت في الجولة الـ 23 من المسابقة.



وفي اليوم نفسه، يحل برشلونة ضيفا ثقيلا على ديبورتيفو ألافيس، في مباراة يسعى من خلالها الفريق الكاتالوني للظهور بشكل جيد.



وتفتتح مباريات هذه الجولة اليوم الجمعة، حيث يلتقي أتلتيك بلباو ريال مايوركا.



وتستكمل المباريات غدا، حيث يلتقي فالنسيا مع ألميريا، وغرناطة مع لاس بالماس.