

كال مدرب ليفربول يورغن كلوب المديح لفريقه بعد الفوز الكبير على تشلسي 4-1 في المرحلة الـ 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وأبلغ كلوب، الذي أعلن رحيله عن ليفربول في نهاية الموسم، خلال مؤتمر صحافي «لا أجد ما أقوله عن الأداء. البداية كانت مذهلة حقا ومهمة، وهي التي تسببت في خروج المباراة بهذا الشكل. كان يمكن أن تكون مباراة مختلفة تماما إذا لم نبدأ كما بدأنا. صنعنا العديد من الفرص وأهدرنا الكثير منها وأيضا ركلة جزاء». وأشاد المدرب الألماني بالقوة الذهنية للمهاجم داروين نونيز وحفاظه على تركيزه رغم إهدار الفرص.



وقال: «لماذا نتحدث عن داروين؟ إنها المرة الأولى التي يسدد فيها لاعب أربع كرات في مباراة واحدة. كان مستاء خلال الشوط الأول بعد إهدار ركلة الجزاء، ثم أضاع فرصة من مدى قريب لكن بعد ذلك صنع هدفا ونجح في هز الشباك. لو حدث مثل هذا الأمر مع مهاجم آخر لربما فقد تركيزه تماما، لكنه لم يفعل ذلك وهذه هي الطريقة التي تسير بها الأمور».



وسجل رباعية ليفربول كل من البرتغالي ديوغو جوتا (23) والأيرلندي الشمالي كونور برادلي (39) والمجري دومينيك سوبوسلاي (65) الكولومبي لويس دياس (79)، فيما سجل لتشلسي هدف تشلسي المهاجم الفرنسي كريستوفر نكونكو (71).



بهذا الانتصار، عزز ليفربول موقعه في صدارة الترتيب بوصوله للنقطة 51، فيما استقر تشلسي في المركز العاشر بتوقفه عند 31 نقطة.



وواصل مان سيتي سلسلة انتصاراته بفوزه السهل على بيرنلي 3-1، ويدين «السيتي»، صاحب المركز الثاني برصيد 46 نقطة بالتساوي مع أرسنال الثالث، بفوزه إلى ثنائية الأرجنتيني جوليان ألفاريز (16 و22) والإسباني رودري (46)، وسجل هدف بيرنلي الوحيد البلجيكي أمين الدخيل (90+3).



كما تقدم توتنهام إلى المركز الرابع بفوزه على برنتفورد 3-2. وسجل أهداف توتنهام كل من الإيطالي إيينوما أودوغي (48) والويلزي برينان جونسون (49) والبرازيلي ريتشارليسون (56)، فيما سجل هدفي برنتفورد الفرنسي نيل موباي (15) وإيفان توني (67). ورفع توتنهام رصيده إلى 43 نقطة في المركز الرابع.



هذا، وتنطلق غدا منافسات المرحلة الـ 23 من المسابقة، حيث يلتقي إيفرتون مع توتنهام، وبرايتون مع كريستال بالاس، وبيرنلي مع فولام، ونيوكاسل مع لوتون تاون، وشيفيلد يونايتد مع أستون فيلا.