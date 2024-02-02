

تنطلق مساء اليوم الجمعة منافسات المرحلة الـ 23 من الدوري الإيطالي لكرة القدم بإقامة لقاء وحيد يجمع ليتشي وفيورنتينا، فيما يلتقي غدا السبت إمبولي مع جنوى، وأودينيزي مع مونزا، وفروسينوني مع ميلان، وبولونيا مع ساسوولو.



وفي وقت يزداد فيه الغضب تجاه المدرب ستيفانو بيولي، فإن ميلان يسعى إلى الفوز وتأمين مركزه الثالث ومحاولة المنافسة على مركز الوصيف، في ظل منافسة تشتد في الفترة الأخيرة على المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية الموسم المقبل.



ألمانيا



يخوض بايرن ميونيخ، الطامح إلى لقبه الثاني عشر تواليا، بروفة أخيرة صعبة أمام ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ غدا السبت في المرحلة العشرين من الدوري الألماني.



واستمرت لعنة الإصابات بمطاردة بايرن الذي خسر جهود الفرنسي كينغسلي كومان في المباراة الماضية أمام أوغسبورغ، فانضم بذلك إلى مواطنه دايو أوباميكانو وجوشوا كيميش والنمساوي كونراد لايمر وسيرج غنابري والظهير السنغالي بونا سار.



وفي نفس توقيت مباراة بايرن ومونشنغلادباخ، يحل المتصدر باير ليفركوزن (49 نقطة) ضيفا ثقيلا على دارمشتات الأخير، باحثا عن تجنب تعثر ثان تواليا في سيناريو مستبعد إلى حد كبير بالنسبة لفريق لم يخسر أيا من المباريات الـ 28 التي خاضها هذا الموسم في جميع المسابقات.



وتفتتح المرحلة اليوم، حيث يسعى بوروسيا دورتموند إلى إزاحة شتوتغارت عن المركز الثالث وإن كان مؤقتا، وذلك من خلال فوزه على مضيفه هايدنهايم العاشر في مواجهة ليست سهلة ضد فريق لم يذق طعم الهزيمة منذ الثاني من ديسمبر على يد لايبزيغ (1-2) ولم يخسر على أرضه منذ 22 أكتوبر ضد أوغسبورغ (2-5).



ويلعب غدا ماينتس مع فيردر بريمن، وبوخوم مع أوغسبورغ، وفرايبورغ مع شتوتغارت، وكولن مع آينتراخت فرانكفورت.



وفي كأس ألمانيا، بلغ كايزرسلاوترن الدور نصف النهائي بفوزه على هرتا برلين 3-1.



فرنسا



يحل باريس سان جرمان المتصدر ضيفا على ستراسبورغ المتجدد اليوم آملا في العودة إلى سكة الانتصارات في مرحلة مهمة من الموسم الحالي، وذلك ضمن المرحلة العشرين من الدوري الفرنسي.



يصارع نادي العاصمة على عدة جبهات، حيث يتحضر لخوض ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا بمواجهة ريال سوسييداد الإسباني، لكن قبل الاستحقاق الأوروبي ينحصر اهتمامه بمنافسات الدوري وتعزيز صدارته التي أحكم قبضته عليها بفارق 6 نقاط عن نيس أقرب مطارديه (44 مقابل 38). ويلعب غدا رين مع مونبلييه، ونانت مع لانس.