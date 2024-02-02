

تسعى نيجيريا حاملة اللقب 3 مرات إلى بلوغ نصف نهائي كأس أمم أفريقيا وإنهاء مغامرة أنغولا الباحثة عن التأهل لدور الأربعة لأول مرة، اليوم في أبيدجان، فبعد بداية مخيبة بالتعادل أمام غينيا الاستوائية 1-1 وانتصارات خجولة بهدف على المضيفة كوت ديفوار وغينيا بيساو، قدم لاعبو «النسور الممتازة» أداء هجوميا قويا خلال الفوز على الكاميرون 2-0 في ثمن النهائي مطيحين حاملة اللقب 5 مرات.



وبات على رجال المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو تكرار المستوى ذاته أمام أنغولا على ملعب فيليكس أوفويت بوانيي، إذا أرادوا بلوغ نصف النهائي الثاني في آخر 3 نسخ، علما أنهم حلوا في المركز الثالث في نسخة 2019.



وعن لقاء أنغولا، أكد بيسيرو «كل منتخب سيكون صعبا في هذه المراحل المقبلة»، مضيفا: «لدينا مجموعة متميزة من اللاعبين ولديهم روح رائعة لإسعاد 200 مليون نيجيري عبر الفوز بالبطولة». وستصطدم آمال نيجيريا بمواصلة حملة الفوز باللقب الغائب منذ 2013 بأحلام أنغولا ببلوغ نصف النهائي لأول مرة في تاسع مشاركاتها، خلال أول لقاء رسمي بين الفريقين في نهائيات البطولة.



ويلتقي الفائز من هذا اللقاء مع الفائز بين الرأس الأخضر وجنوب افريقيا في 7 فبراير المقبل على ملعب السلام في بواكي.



من جهة اخرى، تصطدم الكونغو الديموقراطية، البطلة مرتين، بغينيا وصيفة 1976 والمنتشية بأول فوز لها في الأدوار الإقصائية اليوم في ثاني لقاءات ربع نهائي البطولة وذلك على ملعب الحسن واتارا في أبيدجان وهو الأحدث والأكبر (60 ألف متفرج) في كوت ديفوار.



وبعد الفوز على مصر بركلات الترجيح، قال مدربها الفرنسي سيباستيان دوسابر: «الآن أتمنى أن نذهب إلى أقصى حد في البطولة».



وهو يأمل أن يواصل لاعب وسط يونغ بويز السويسري ميشاك إيليا تألقه اللافت، رفقة المدافع شانسيل مبيمبا (مرسيليا) ولاعب الوسط المبدع يوان ويسا (برنتفورد).



في المقابل، تحلم غينيا بلقب أول في تاريخها، علما أن أفضل نتيجة لها هي الحلول في مركز الوصافة عام 1976 عندما أقيم الدور النهائي بنظام المجموعة.



والتقى الفريقان مرتين لحساب دور المجموعات في البطولة، فتعادلا في 1970 وفازت غينيا 2-1 في نسخة 2004.



ويلعب الفائز من هذا اللقاء مع الفائز من لقاء المضيفة ساحل العاج ومالي في 7 فبراير على ملعب الحسن واتارا.



وغدا السبت، تواجه كوت ديفوار، الحاصلة على الكأس عامي 1992 و2015، منتخب مالي الذي حصد المركز الثاني عام 1972، بينما يلاقي منتخب الرأس الأخضر، الذي ما زال يتحسس طريقه نحو منصات التتويج، مع نظيره الجنوب أفريقي بطل المسابقة عام 1996.



«أفيال» كوت ديفوار التي وضعت الهزيمة المذلة أمام غينيا الاستوائية الصغيرة في دور المجموعات خلف ظهرها، نجحت لاحقا في الاستفادة من لحقاها بقطار المتأهلين في الرمق الأخير وتحقيق المفاجأة بإقصائها السنغال حاملة اللقب من دور الـ 16 بعد أن نجحت في إعادة ترتيب أوراقها بسرعة بفضل المدرب المؤقت الوطني إيميرس فاي الذي خلف جان لويس جاسكيه (70 عاما) لسوء الأداء والنتائج، فيما ستكون «نسور» مالي التي عبرت بوركينا فاسو «العنيدة» 2-1 على موعد لمواصلة مشوارها في البطولة علما أنها تصدرت سابقا مجموعتها على حساب جنوب أفريقيا وتونس بفضل مجموعة متجانسة من اللاعبين الساعين لتجاوز إحباط عدم بلوغ مونديال قطر بالخسارة في المباراة الفاصلة أمام تونس تحديدا وتأكيد انهم في الطريق الصحيح.



أما «أولاد» جنوب أفريقيا المنتشية بالفوز الكبير على المغرب رابع مونديال قطر 2-0، فتسعى لعبور عقبة الرأس الأخضر الملقب بـ «القروش الزرقاء» أحد مفاجآت البطولة والتي تصدرت مجموعتها على حساب مصر وغانا والتي عبرت في دور الـ 16 منتخب موريتانيا الشرس 1-0.