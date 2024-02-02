

عاقبت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الاتحاد السعودي والمدرب الإيطالي روبرتو مانشيني إضافة إلى المهاجم صالح الشهري بـ 32.50 ألف دولار، لمخالفتهم لوائح نهائيات كأس آسيا المتعلقة بالتعامل مع وسائل الإعلام.



وأوضح الاتحاد الآسيوي عقب اجتماع اللجنة أن قرار تغريم مانشيني مدرب الأخضر بـ 10 آلاف دولار، والمهاجم الشهري بالمبلغ نفسه، بسبب تخلفهما عن إجراء مقابلة تلفزيونية مبرمجة لقناة الاتحاد الآسيوي في نفس يوم المباراة الأولى للأخضر أمام سلطنة عُمان في افتتاح مباريات المجموعة السادسة يوم الـ 16 من يناير الماضي ضمن دور المجموعات في البطولة. وشدد الاتحاد القاري على أنه يجب على الاتحاد السعودي والمدرب والمهاجم تسوية الغرامة وتسديدها خلال 30 يوما من صدور القرار، حيث تم إبلاغ أطراف القرار الثلاثة بأنه في حالة تكرار انتهاك هذه الأحكام قد يقابله عقوبة أشد. وكان الاتحاد الآسيوي قد أصدر في البطولة 36 قرارا انضباطيا، قيمة مجموع مخالفاتهم 139.975 دولار.