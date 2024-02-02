

الدوحة - فريد عبدالباقي



يتطلع المنتخب القطري إلى مواصلة مشواره الناجح في بطولة كأس آسيا لكرة القدم، حيث يخوض مباراته غدا أمام منتخب أوزبكستان في 6:30 مساء على ستاد البيت، في ختام مباريات الدور ربع النهائي، فيما يشهد الغد أيضا مواجهة تجمع بين منتخبي إيران واليابان في 2:30 عصرا على ستاد المدينة التعليمية. يحمل المنتخبان القطري والأردني لواء العرب في البطولة القارية، وذلك بعد أن ودعت المنتخبات العربية المنافسات، وهي: لبنان وسورية والسعودية وفلسطين والإمارات والبحرين والعراق وعُمان. ويخوض المنتخب القطري، مباراته غدا أمام منتخب أوزبكستان بمعنويات وروح نسخة 2019، والتي شهدت تتويجه باللقب القاري للمرة الأولى، ستكون المواجهة صعبة لأصحاب الأرض ووسط جماهيره في ستاد البيت. ويختتم المنتخب القطري تحضيراته مساء اليوم، بقيادة المدرب الإسباني ماركيز لوبيز، الذي سيركز على خطة المباراة، وطريقة اللعب التي سيعتمد عليها في مواجهة المنتخب الأوزبكي الذي يتمتع بإمكانات جيدة تجعله منافسا صعبا للعنابي في اللقاء المرتقب، حيث من المتوقع أن يلعب لوبيز بطريقة متوازنة بين الدفاع والهجوم، لتحقيق الهدف المنشود من المباراة، وهو الفوز وحسم التأهل.



الانتصار رقم 12



يبحث العنابي في مباراته أمام أوزبكستان مساء الغد عن تحقيق الانتصار رقم 12 على التوالي في كأس آسيا، حيث واصل العنابي في مباراة فلسطين الأخيرة سلسلة انتصاراته التي بدأها في نسخة 2019 بتحقيق 7 انتصارات والتتويج باللقب، ثم الفوز في ثلاث مباريات بدور مجموعات النسخة الحالية، ومباراة فلسطين في دور الـ 16 ليصل رصيد العنابي إلى 11 مباراة متتالية بدون خسارة في البطولة القارية. وبينما لن تقل مواجهة اليابان حاملة اللقب 4 مرات، وإيران المتوجة 3 مرات، قوة عن سابقتها خلال المواجهة المرتقبة بينهما الغد بستاد المدينة التعليمية.



ويفتقد المنتخب الإيراني جهود مهاجمه مهدي طارمي الذي ظل يبكي في المدرجات بعد طرده في لقاء سورية بدور ثمن النهائي.