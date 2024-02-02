

ودع ستاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل منافسات بطولة أمم آسيا مع صافرة نهاية مباراة المنتخب الإيراني مع نظيره السوري في ختام منافسات دور الـ 16، التي انتهت بتفوق الإيراني وتأهله رسميا إلى الدور ربع النهائي.



وكانت المواجهة هي المباراة السابعة التي يستضيفها ملعب نادي الدحيل خلال منافسات البطولة.

وكان ستاد جاسم بن حمد بنادي السد قد ودع المنافسات مساء الأحد الماضي عندما استضاف أولى مباريات دور الـ 16، التي جمعت بين منتخبي أستراليا وإندونيسيا، كما ودع ستاد خليفة الدولي منافسات البطولة مع صافرة نهاية اللقاء الجماهيري الذي جمع بين العراق والأردن.

وبقيت 6 ملاعب كاملة في البطولة حتى الآن وهي: أحمد بن علي بالريان، والجنوب بالوكرة، والمدينة التعليمية والبيت بمدينة الخور، حيث تستضيف هذه الملاعب الدور ربع النهائي بداية من اليوم، بالإضافة إلى ستاد الثمامة الذي يستضيف الدور نصف النهائي مع ستاد أحمد بن علي، في حين يترقب ستاد لوسيل المونديالي المباراة النهائية التي ستقام في 10 الجاري.