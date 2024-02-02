

حظيت كأس أمم آسيا لكرة القدم 2023 في قطر، بتغطية تلفزيونية واسعة وشاملة خلال مباريات دور المجموعات، مع قيام ما يقارب 60 شريكا إعلاميا بنقل مباريات البطولة وأكثر من 120 قناة تلفزيونية بتوفير تغطية على امتداد أرجاء العالم، لأهم بطولات قارة آسيا التي تشهد مشاركة 24 منتخبا وطنيا.



ونجحت هذه النسخة بالفعل حتى الآن في تأكيد موقعها كأكثر نسخ كأس آسيا انتشارا، مع عرض مبارياتها في أكثر من 160 دولة وإقليما. كما شهدت النسخة الثامنة عشرة من كأس آسيا عرض مباريات دور المجموعات للمرة الأولى في أسواق خارج قارة آسيا، ومن ضمنها الولايات المتحدة وأوروبا وأميركا الجنوبية وأفريقيا.



وارتفع عدد المشاهدين في الأسواق التي يمكن قياس عدد المشاهدين داخلها، مع ارتفاع المجموع التراكمي لتصنيفات المشاهدة التلفزيونية بنسبة 14% مقارنة بدور المجموعات في النسخة الماضية عام 2019، وساهم في ذلك عرض المباريات عبر قنوات مفتوحة في العديد من الدول المشاركة، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي لاتحاد الكرة الآسيوي.