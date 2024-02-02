



أكد المدرب القطري لنادي السد وسام رزق قدرة «العنابي» على ضرورة تخطي عقبة مباراة أوزبكستان الغد بنجاح، مشيرا الى أن المباراة ستكون قوية من كلا الفريقين، فالمنتخب الأوزبكي من الفرق الجيدة، إلا أن «العنابي» قادر على الفوز والتأهل إلى الدور ربع النهائي. وقال رزق: المنتخب القطري قدم مستوى جيدا في مبارياته السابقة، بداية بمباريات دور المجموعات أمام لبنان وطاجيكستان والصين، مرورا بمباراة فلسطين في دور الـ 16، وحقق الهدف المطلوب في تلك المرحلة. وبسؤاله عن اللاعبين الذين لفتوا الأنظار في البطولة، قال: أكرم عفيف من أفضل لاعبي البطولة حتى الآن، وأيضا حسن الهيدوس القائد الملهم بالفريق، وهناك العديد من اللاعبين العرب الذين تألقوا في المباريات الماضية، مثل: الأردني موسى التعمري، والعراقي علي جاسم، والسعودي محمد كنو، وغيرهم من اللاعبين، والمستوى الفني بالبطولة مرتفع للغاية، وجميع المباريات قوية وممتعة، وكل اللاعبين يحرصون على تقديم أفضل ما لديهم.