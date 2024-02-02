

منصور السلطان



تمكن رجال دوريات أمن الجهراء، من إلقاء القبض على مواطن من أرباب السوابق على طريق السالمي يقود سيارة بحالة تعاطٍ وبحوزته اكياس من مادة الشبو المخدرة وأدوات تعاطٍ وسلاح هوائي.



وضبط السوابق وهو في العقد الثالث اثر الاشتباه بسيارة رياضية تسير بسرعة جنونية، وبعد الطلب من قائدها التوقف رفض وانطلق بالسيارة باتجاه مدينة الجهراء فتم عمل كمين له وضبطه، وعليه تمت إحالته والمضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.



من جهة أخرى، أحال رجال الأمن فجر أمس 3 أشخاص إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بعد ضبطهم في منطقة حولي بحالة تعاط وبحوزتهم مواد مخدرة وزجاجة خمر وأدوات تعاط.



وكان رجال دوريات الأمن وخلال تجولهم فجر امس في منطقة حولي اشتبهوا بسيارة متوقفة بداخلها 3 أشخاص، وبعد التوجه لهم اتضح انهم بحالة تعاط، فتم ضبطهم وبتفتيشهم عثر على المواد المحظورة السابق ذكرها، خلال التحقيق الأولي معهم اعترفوا بأنهم كانوا في سهرة بإحدى الشقق وكانوا ينوون العودة الى منازلهم.



وعليه تمت إحالتهم والمواد المضبوطة الى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.