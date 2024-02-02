بيعت آلات غيتار لمارك نبفلر من فرقة «داير ستريتس» البريطانية، بمئات الآلاف من الجنيهات الاسترلينية ضمن مزاد نظمته دار «كريستيز» في لندن.



وكانت القطعة الرئيسية في المزاد غيتار «غيبسون ليه بول» أصلي يعود إلى العام 1959، بيع بـ 693 ألف جنيه إسترليني بما يشمل الرسوم (ما يعادل 876 ألف دولار).



وذكرت «كريستيز» أن ما حققته عملية البيع يشكل رقما قياسيا لغيتار من هذا النوع.



وعزف نبفلر على هذا الغيتار خصوصا في جولتين موسيقيتين عامي 2001 «سايلينغ تو فيلاديلفيا تور» و2008 «كيل تو غت كريمسون تور».



وحصل مارك نبفلر (74 سنة) على الغيتار من بوبي تينش من فرقة «جيف بيك غروب». وتراوح سعره التقديري بين 300 و500 ألف جنيه إسترليني (بين 379 ألف دولار و632 ألفا).



وبيعت قطعة أخرى هي الغيتار الذي ظهر في أغنيتي «ماني فور ناثينغ» و«براذرز إن أرمز» بـ 592200 جنيه استرليني (نحو 750 ألف دولار).



وعلى هذه الآلة التي اشتراها الفنان عام 1983 في نيويورك، عزف نبفلر خلال حفلة «لايف ايد» عام 1985. وذكرت دار كريستيز أن سعرها التقديري تراوح بين 10 آلاف و15 ألف جنيه إسترليني.