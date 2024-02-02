حافظت «آبل» على صدارة قائمة «فورتشن» للشركات الأكثر إثارة للإعجاب في العالم للعام السابع عشر على التوالي، وذلك استنادا إلى استطلاع شمل حوالي 3700 من المسؤولين التنفيذيين والمحللين والمديرين عن سمعة الشركات. وهيمنت الشركات التكنولوجية على القائمة، إذ جاءت في المرتبة الثانية شركة التجارة الإلكترونية «أمازون» وبعدها شركة البرمجيات «مايكروسوفت».



وتعاونت «فورتشن» مع الشركة الاستشارية «كورن فيري» لتجميع هذا القائمة التي تستند إلى سمعة الشركات بناء على آراء مسؤولين ومحللين ومديرين. وفي المركز الرابع، جاءت «بيركشاير هاثاواي» - التابعة للملياردير «وارن بافت» - بعدما حققت أرباحا تزيد على 70 مليار دولار في العام الماضي.



وظهر القطاع المالي - الذي اكتسب التقدير نظرا لتعامله مع اقتصاد مثقل بالتضخم- في المركز الخامس من خلال «جيه بي مورجان تشيس»، كما ظهر «مورجان ستانلي» لأول مرة ضمن أفضل 50 شركة.



وتراجعت «نتفليكس» من المركز التاسع إلى المرتبة التاسعة والعشرين، مع إضعاف المنافسة القوية هيمنة الشركة التاريخية على البث المباشر.