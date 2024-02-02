

ليلى الشافعي



تحت رعاية مدير عام الهيئة العامة لشؤون القصر م.حمد البرجس، نظمت الهيئة رحلة استكشافية وترفيهية إلى منطقة جال الزور بمحافظة الجهراء شمال البلاد.



وقال البرجس ان الهيئة كثفت أنشطتها وبرامجها خلال إجازة منتصف العام وخصصت تلك الرحلة لشباب القصر والمشمولين بالرعاية للدخول في تجربة فريدة وتعزيز الثقة بالنفس من خلال شعور التحدي وكسر حاجز الخوف والاعتماد على النفس.



وأضاف ان الهيئة نظمت الفعالية بإشراف فريق من كوادرها حرصا منها على تحقيق الهدف منها وتنفيذ برنامج الفعالية بجميع محاوره وتوفير جميع المتطلبات والاحتياجات للمشاركين، مشيرا إلى تنوع برنامج الرحلة ما بين أنشطة رياضية وبدنية مثل تسلق الهضبة واستكشاف البيئة المحيطة وذلك من اجل إكساب المشاركين مهارات التعايش مع الطبيعة في مختلف الظروف باستخدام الموارد الطبيعية المتاحة.



وشهدت الرحلة التي تم تنظيمها للمرة الثانية خلال العامين الماضيين تفاعلا كبيرا من قبل القصر في اليوم الأول الذي تم تخصيصه للفتيات وكذلك في اليوم الثاني الذي شهد مشاركة كثيفة من قبل الشباب.