ناصر العنزي



تاهل العربي لملاقاة غريمه القادسية الخميس المقبل في نصف نهائي كأس سمو الأمير بعد فوزه على النصر 3-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب ثامر.



افتتح المغربي حمزة خابا التسجيل في الشوط الأول بعدما خطف الكرة من الحارس خالد العجاجي وأرسلها في المرمى الخالي (31).



وقد أشرك مدرب العربي تشكيلة مكونة من سليمان عبدالغفور وأمامه الرباعي جمعة عبود وعماد الدين أبوبكر وعيسى وليد وحمد القلاف وفي الوسط وليد الصبار ونايف حميد وعبدالرحمن الظفيري وفي المقدمة بندر السلامة وأيمن الصفاقسي وحمزة خابا.



وظهر العربي الطرف الأفضل في الشوط الأول بفضل حيوية لاعبيه الذين أحسنوا في نقل الكرات وهددوا مرمى الخصم أكثر من مرة .



أما النصر فقد بدأ بتشكيلة مكونة من خالد العجاجي وفي الدفاع محمد الفارسي وعبيد رافع وعبدالله الشامي وسلمان بورمية وفي الوسط المعتصم اللافي وعبدالرحمن العنزي وناصر العجمي وأيمن لفجع وفي المقدمة عبدالرحمن الرشيدي وزاباتا ، واصطدم النصر بدفاع محكم من العربي لم يمكنه من تهديد مرماه.

وفي الشوط الثاني أضاف البديل بدر طارق الهدف الثاني للأخضر بعد تحضير متقن من المتحرك بدر طارق (52) ثم قلص لاعب النصر الجزائري أيمن لفجع النتيجة بهدف رائع بعدما تلقى كرة عرضية لعبها بمهارة مقصية على الطاير (72) قبل أن يختتم العربي أهدافه بثالث بخطأ من لاعب النصر ناصر العجمي الذي حاول ابعاد الكرة فأدخلها مرماه (84) ليخرج منتصرا على النصر بعدما كان الأفضل وقدم مع خصمه مباراة جيدة للغاية عمرت بالأهداف والفرص الضائعة.



وقد أدار المباراة الحكم ضيف الله الفضلي وجاءت قراراته سليمة.