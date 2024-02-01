تناشد الادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية المواطنين والمقيمين ضرورة توخي الحيطة والحذر نظرا لتقلـب الاحوال الجوية التي تشهدها البلاد توقعاً لهطول الأمطار على بعض المناطق.

مشيرة إلـى عـدم التـردد عنـد الضـرورة بالاتصـال عـلـى هـاتـف الطـوارئ (112) لأي مساعدات إنسانية، وان إدارة الأرصاد الجوية تسترعي انتباه المواطنين والمقيميـن إلـى ضـرورة متابعة النشرة الجوية من خلال موقع الإدارة http://met.gov.kw وعبر التطبيق الرسمي للإدارة الخاص بالهواتف الذكية Kuwait Met خصوصا أثناء التقلبـات الجوية، للتعرف على آخر تطورات الطقس والاطلاع على التحذيرات الجويـة فـي حـال إصدارهـا.