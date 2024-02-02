نجح فريق النصر السعودي في الفوز على إنتر ميامي الأميركي بسداسية دون رد في المباراة التي جمعت بينهما في كأس موسم الرياض في غياب كريستيانو رونالدو عن اللقاء ومشاركة ليونيل ميسي كبديل.

سجل أهداف النصر أوتافيو وتاليسكا «هاتريك» وإيميرك لابورتي ومحمد مران في الدقائق (3،12،10،51،68،73).

وظل ليونيل ميسي حبيس الدكة حتى الدقيقة 83 بسبب إصابته في مباراة الهلال السعودي السابقة ليقرر الجهاز الفني الدفع به في المباراة ليتلقى تحية الجماهير الحاضرة.

ولم يظهر إنتر ميامي خلال أحداث المباراة وكأن استنفد طاقته في مباراة الهلال والتي انتهت بفوز الهلال بصعوبة برباعية مقابل ثلاث أهداف.

وسيلتقي النصر بفريق الهلال في المباراة النهائية على كأس موسم الرياض على ملعب المملكة أرينا في لقاء مرتقب بين الطرفين الخميس المقبل.

وغاب كريستيانو رونالدو عن مواجهة ليونيل ميسي بسبب الإصابة التي يعاني منها منذ فترة حيث ظهر في المقصورة الرئيسية لملعب المباراة وتلقى تحية كبيرة من الجماهير التي حضرت اللقاء.