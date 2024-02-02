قتل ثلاثة مقاتلين موالين لإيران على الأقل في غارة إسرائيلية استهدفت محيط العاصمة السورية دمشق للمرة الثانية خلال أسبوع، حسبما أفادت مواقع اخبارية سورية والمرصد السوري لحقوق الإنسان.



ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن مصدر عسكري أنه «شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا عددا من النقاط جنوب دمشق».



من جهته، أفاد المصدر السوري عن مقتل «ثلاثة من الميليشيات الموالية لإيران، هم إيراني وعراقي وثالث مجهول الهوية» في الغارة التي استهدفت «مزرعة تابعة لحزب الله اللبناني» في جنوب دمشق.



وأوضح المرصد السوري أن الموقع المستهدف يقع «على طريق عقربا-السيدة زينب».



كذلك، «طالت الغارات الإسرائيلية موقعا كان قد أخلي في وقت سابق في محيط بلدة الغزلانية على طريق مطار دمشق الدولي»، حسبما أضاف المرصد.



ونقل موقع تلفزيون «سوريا» عن وسائل إعلام إيرانية إعلانها مقتل أحد مستشاري «الحرس الثوري» في الغارة الإسرائيلية، وذلك بعد تقارير عن ان ايران سحبت كبار ضباطها من سورية بعد تزايد استهدافهم بالغارات الاسرائيلية. وقالت وكالة أنباء «اعتماد» الإيرانية إن سعيد عليدادي، وهو أحد المستشارين في «الحرس الثوري»، قتل في الهجوم الإسرائيلي.



بدورها، أكدت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية، مقتل عليدادي، ونشرت صورة له. ووصفته بأنه «حارس المرقد»، في إشارة إلى «مرقد السيدة زينب».



وكان التلفزيون السوري أفاد بأن الدفاعات الجوية أسقطت عددا من الصواريخ، وهو ما أكده مصدر عسكري إسرائيلي أشار إلى أن قوات الدفاع الجوي السورية «أسقطت بعض الصواريخ»، مضيفا أن الغارات تسببت في «أضرار مادية»، بحسب ما نقلت وكالة الانباء الفرنسية.

يأتي ذلك عقب مقتل ثمانية أشخاص بينهم مستشارون إيرانيون في غارة إسرائيلية على قاعدة لحزب الله والحرس الثوري الإيراني في القطاع ذاته الاثنين الماضي.



وتعد منطقة السيدة زينب منطقة نفوذ لمجموعات موالية لطهران ولحزب الله والحرس الثوري الإيراني مقرات فيها، وفق المرصد. وكثفت إسرائيل هجماتها منذ بدء حربها على قطاع غزة في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.



بالإضافة إلى ذلك، توعدت الولايات المتحدة بالرد على مقتل ثلاثة جنود أميركيين في هجوم بمسيرة في الأردن قرب الحدود مع سورية، نسبته إلى فصائل موالية لإيران.