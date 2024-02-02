

عبدالعزيز الفضلي



أضافت وزارة التربية بيت الحمد، وهو معرض تابع للهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومها إلى الجهات المخصصة للزيارات غير المبرمجة للمدارس.



وحددت وكيلة التنمية التربوية والانشطة مريم العنزي في نشرة أصدرتها وتلقت «الأنباء» نسخة منها مواعيد الزيارة، حيث ستكون من الساعة الثامنة والنصف حتى الحادية عشرة صباحا على النحو التالي:



يوم الأحد للمرحلة الابتدائية بنات والاثنين للابتدائية بنين والثلاثاء للمرحلة المتوسطة بنات والأربعاء للمرحلة الثانوية بنات، على أن يكون الحجز قبل الزيارة بأسبوع.