تأهل منتخب الأردن لأول مرة في تاريخه إلى نصف نهائي كأس آسيا بالفوز على طاجيكستان 1-0 لمواجهة الفائز من مباراة أستراليا وكوريا الجنوبية.

الأردن شارك للمرة الأولى في بطولة آسيا تحت قيادة المدرب المصري القدير الراحل الجنرال محمود الجوهري في نسخة 2003 وودع من ربع النهائي ضد اليابان عقب ركلات الترجيح المثيرة حينها، ولم يتأهل لنسخة 2007 ثم وصل لربع نهائي نسخة 2011 مع المدرب العراقي عدنان حمد، وفي 2015 و2019 كان أقصى مرحلة وصل لها الأردن هو دور الـ 16، ثم جاء المغربي الحسين عموتة وتولى المهمة في يونيو 2023.

وحقق ما بدأه محمود الجوهري بالفعل ووصل لنصف نهائي البطولة لأول مرة في تاريخ الأردن بعدما تأهل كأفضل ثالث ثم أقصى العراق بعودة مثيرة للغاية في الوقت بدلا من الضائع 3-2 وأخيرا الفوز على مفاجأة البطولة طاجيكستان.

وصف المباراة

بدأ المنتخب الطاجيكي بضغط قوي في الدقائق الأولى ورد المنتخب الأردن في الدقيقة 9 بكل قوة بفرصة من موسى التعمري أنقذها الحارس.

وطالب لاعبو الأردن بالحصول على ركلة جزاء لكن الحكم رفض احتسابها في الدقيقة 19.

وأهدر يزن النعيمات فرصة تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 30.

وواصل رستم يتيموف حارس طاجيكستان تألقه ومنع فرصة النشامى في الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني زاد لاعبو الحسين عموتة من الضغط بحثا عن الهدف الأول.

وكاد موسى التعمري أن يسجل هدفا في الدقيقة الأولى من بداية الشوط الثاني لكن روستوف واصل تألقه.

وفي الدقيقة 66 سجل عبدالله نصيب -لاعب الاتحاد السكندري السابق- برأسية هدف تقدم النشامى، واحتسب الهدف عكسيا لفاهادت خانونوف.

وأهدر التعمري مجددا بتسديدة أعلى العارضة فرصة إضافة الهدف الثاني وضمان التأهل في الدقيقة 70.

حاول لاعبو طاجيكستان خطف هدف التعادل لكن تألق أبو ليلى حارس الأردن ومنع فرصهم القليلة ببراعة.

الدقائق الأخيرة مرت بطيئة على الأردن، لكنها كانت مثيرة من أجل تأهل تاريخي لأول مرة للنشامى لنصف نهائي كأس آسيا.